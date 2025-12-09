Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

El Gobierno nacional dejó oficialmente establecidas las actualizaciones salariales para los trabajadores de casas particulares correspondientes a noviembre y diciembre, junto con una suma extraordinaria que se transformará en parte del sueldo a partir de enero del próximo año. La medida quedó plasmada este martes en el Boletín Oficial mediante la resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, lo que habilita su aplicación inmediata en todo el país.
Los aumentos
El esquema confirma un incremento del 1,4% para noviembre, calculado sobre las remuneraciones de septiembre, y una suba adicional del 1,3% desde diciembre, que se aplicará sobre los valores actualizados del mes previo. Con esta recomposición, todas las categorías del servicio doméstico reciben una nueva corrección salarial en un sector que emplea a más de un millón de personas, en su mayoría mujeres.
Según la grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), el valor mínimo por hora para quienes trabajan con retiro se ubica en $3095,73, mientras que para el personal sin retiro asciende a $3340,11. Estas tarifas rigen para quienes prestan servicios por menos de 24 horas semanales con un mismo empleador.
En el caso del personal mensualizado —aquellos que superan las 24 horas semanales—, el salario básico para noviembre queda fijado en $379.784,94 para trabajadores con retiro y $422.316,42 para quienes viven en el domicilio donde trabajan. A estos montos deben añadirse los porcentajes por antigüedad, aportes previsionales y contribuciones a la obra social correspondientes.
Bono para 2026
La resolución también habilita el pago de una suma no remunerativa que se cobrará con los haberes de noviembre y diciembre. El monto varía según la carga horaria:
$14.000 para quienes cumplen 16 horas o más por semana,
$9000 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas,
$6000 para el personal con menos de 12 horas semanales.
La novedad es que este adicional se volverá remunerativo a partir de enero de 2026, integrándose al salario básico del sector, una modificación que influirá en futuros cálculos de aguinaldo, aportes y contribuciones.
Los aumentos y el bono habían sido acordados en la reunión plenaria del 7 de noviembre, con participación de representantes sindicales, empleadores y funcionarios del Ejecutivo. Con su formalización, el Gobierno cierra el calendario salarial del año para un rubro que, desde la creación del régimen especial en 2013, cuenta con paritarias propias y actualizaciones periódicas.