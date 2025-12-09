Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

El Gobierno nacional dejó oficialmente establecidas las actualizaciones salariales para los trabajadores de casas particulares correspondientes a noviembre y diciembre, junto con una suma extraordinaria que se transformará en parte del sueldo a partir de enero del próximo año. La medida quedó plasmada este martes en el Boletín Oficial mediante la resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, lo que habilita su aplicación inmediata en todo el país.