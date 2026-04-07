Trump felicitó a los astronautas de Artemis II tras la histórica órbita lunar y los invitó a la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos se comunicó con la tripulación luego del sobrevuelo por el lado oculto de la Luna, destacó el liderazgo global en exploración espacial e invitó a los astronautas a la Oficina Oval tras su regreso.
Resumen para apurados
- Trump felicitó e invitó a la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II este lunes, tras completar una histórica órbita tripulada por el lado oculto de la Luna para la NASA.
- La misión, con tripulantes de EE. UU. y Canadá, capturó imágenes inéditas del satélite tras 50 años. El contacto se dio en pleno vuelo, a cinco días del regreso programado a la Tierra.
- El logro consolida el liderazgo estadounidense en la carrera espacial y sienta las bases tecnológicas para el retorno humano a la superficie lunar y futuros viajes tripulados a Marte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una comunicación telefónica con los integrantes de la misión Artemis II luego de que la nave completara una órbita tripulada por el lado oculto de la Luna y capturara imágenes de regiones nunca antes vistas por el ser humano.
El contacto se produjo mientras la tripulación continúa en el espacio, a cinco días del regreso programado a la Tierra. Durante el diálogo, el mandatario remarcó que el logro constituye un hito en la exploración espacial y refuerza la posición de su país como referente internacional en la carrera por retomar la presencia humana en la superficie lunar.
“Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada”, afirmó Trump, al destacar el carácter inédito de la misión.
La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch por la NASA, junto a Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense. Durante la conversación, Wiseman describió el impacto del sobrevuelo: “Vimos paisajes orientales que ningún humano ha visto antes y eso fue increíble. Salimos de un eclipse y pudimos ver la corona del Sol junto a la alineación de los planetas. Estamos emocionados”.
El paso por la cara oculta de la Luna permitió observar una región que hasta ahora solo había sido analizada mediante instrumentos y sondas no tripuladas, lo que representa un avance científico y tecnológico relevante en la historia moderna de la exploración espacial.
Ante la consulta sobre la experiencia de incomunicación, Glover explicó: “Estaba grabando observaciones científicas y estábamos ocupados. Debo decir que fue bastante agradable”. Koch, por su parte, subrayó el impacto emocional del momento: “Uno de los mayores momentos destacados fue regresar desde la cara oculta de la Luna y tener los primeros vistazos del planeta Tierra nuevamente después de estar sin comunicación durante unos 45 minutos. Realmente te recuerda qué lugar tan especial tenemos y lo importante que es para nuestra nación trabajar para liderar y no seguir en la exploración del espacio profundo”.
Trump también felicitó al conjunto de la NASA y sostuvo que la misión busca allanar el camino para el regreso de Estados Unidos a la superficie lunar, con el objetivo de establecer una presencia permanente y avanzar hacia futuras misiones tripuladas a Marte. “Todos ustedes hicieron posible este día y han inspirado al mundo. Luego finalmente haremos el viaje a Marte y eso será muy emocionante”, señaló.
Durante el intercambio, Hansen transmitió un mensaje en representación de Canadá, en el que destacó el liderazgo estadounidense y la cooperación internacional como motores del programa. “Una nación que lidera así y establece grandes metas para la humanidad arrastra a otros países con ella”, afirmó, al tiempo que expresó el orgullo canadiense por formar parte de la misión.
El mandatario respondió valorando esa colaboración y resaltó la valentía de la tripulación: “Son muy valientes. Tienen mucho valor al hacer lo que están haciendo, mucha valentía y mucho, mucho genio”.
Entre los momentos más sobresalientes del vuelo, Wiseman también mencionó la observación de un fenómeno poco habitual: la visualización de la corona solar tras un eclipse, junto a la alineación de planetas que incluía a Marte. “Todos comentamos lo emocionados que estamos de ver a esta nación y a este planeta convertirse en una especie de dos planetas”, relató.
Tanto Glover como Koch coincidieron en remarcar el rol del trabajo colectivo. “Todo un equipo de personas en todo el mundo logró esto. Es la emoción y el honor de toda una vida haber estado en este viaje”, expresó Glover, quien además destacó que el proyecto fue posible gracias al esfuerzo conjunto de ciudadanos estadounidenses y canadienses.
La misión Artemis II se consolida así como la primera en más de medio siglo en sobrevolar el lado oculto de la Luna con una tripulación internacional, un paso clave para planificar el retorno sostenido al satélite natural y abrir el camino hacia la exploración tripulada de Marte.
Antes de finalizar la comunicación, Trump extendió una invitación formal para recibir a los astronautas en la Casa Blanca una vez completado el regreso. Indicó que el administrador de la NASA, Jared Isaacman, será el encargado de acompañarlos. “Les pediré su autógrafo. No lo hago a menudo, pero ustedes se lo merecen. Todo el mundo está hablando de esto, y espero tenerlos en la Oficina Oval para celebrar sus increíbles logros”, sostuvo.
El diálogo fue moderado desde el Centro Espacial Johnson, en Houston, por Isaacman. En el cierre, el presidente volvió a enfatizar la magnitud del acontecimiento: “Hoy han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta increíblemente orgulloso. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo y romper el récord histórico de la mayor distancia del planeta Tierra”.