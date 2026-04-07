Trump felicitó a los astronautas de Artemis II tras la histórica órbita lunar y los invitó a la Casa Blanca

Ante la consulta sobre la experiencia de incomunicación, Glover explicó: “Estaba grabando observaciones científicas y estábamos ocupados. Debo decir que fue bastante agradable”. Koch, por su parte, subrayó el impacto emocional del momento: “Uno de los mayores momentos destacados fue regresar desde la cara oculta de la Luna y tener los primeros vistazos del planeta Tierra nuevamente después de estar sin comunicación durante unos 45 minutos. Realmente te recuerda qué lugar tan especial tenemos y lo importante que es para nuestra nación trabajar para liderar y no seguir en la exploración del espacio profundo”.