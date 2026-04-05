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Seguí en tiempo real la misión Artemis II de la NASA: ya está cerca de la Luna

Para acercar esta experiencia al público global, la NASA habilitó el sistema Artemis Real-Time Orbit Website (AROW)

Seguí en tiempo real la misión Artemis II de la NASA: ya está cerca de la Luna
05 Abril 2026

Resumen de nota

  • La NASA lanzó Artemis II hacia la Luna para probar sistemas con cuatro astronautas. El público puede seguir el viaje en tiempo real desde hoy mediante la plataforma digital AROW.
  • AROW utiliza sensores de la nave Orion y datos de Houston para mostrar velocidad y ubicación. Incluye realidad aumentada para localizar la cápsula en el cielo desde cualquier lugar.
  • Este hito científico busca establecer una presencia humana sostenida en la superficie lunar. Es el paso previo fundamental para enviar, en un futuro cercano, tripulaciones a Marte.
Resumen generado con IA

La NASA abrió al mundo una ventana directa al espacio profundo. Con el lanzamiento de la misión Artemis II, cualquier persona con acceso a internet puede seguir en tiempo real el recorrido de la nave Orion mientras transporta a cuatro astronautas en un histórico viaje alrededor de la Luna.

La misión, que se extenderá por aproximadamente diez días, representa un paso clave en la nueva era de exploración espacial tripulada. Durante ese tiempo, la agencia probará el funcionamiento de los sistemas de la nave en condiciones reales del espacio profundo, esta vez con tripulación a bordo.

Para acercar esta experiencia al público global, la NASA habilitó el sistema Artemis Real-Time Orbit Website (AROW), una plataforma interactiva que permite rastrear la ubicación de Orion en cada momento del viaje. A través de este recurso, los usuarios pueden conocer datos precisos como la distancia a la Tierra, la proximidad a la Luna, la velocidad de la nave y el tiempo transcurrido desde el despegue.

El seguimiento está disponible tanto en el sitio oficial de la NASA como en su aplicación móvil, que además incorpora una función de realidad aumentada. Esta herramienta permite visualizar, desde cualquier punto del planeta, en qué lugar del cielo se encuentra la nave en relación con la posición del usuario, una vez que Orion se separa de la etapa superior del cohete, aproximadamente tres horas después del lanzamiento.

La información que alimenta AROW proviene directamente de los sensores de la nave y es transmitida al Centro de Control de Misión en el Centro Espacial Johnson, en Houston. Los datos comienzan a compartirse apenas un minuto después del despegue y continúan hasta el reingreso de la cápsula a la atmósfera terrestre.

Además del seguimiento en vivo, la plataforma ofrece acceso a hitos clave de la misión y detalles sobre la superficie lunar, incluyendo información histórica sobre los sitios de alunizaje del programa Programa Apolo.

Para los entusiastas más avanzados, AROW también pone a disposición vectores de estado —datos precisos sobre la posición y el movimiento de la nave— y efemérides descargables. Estos recursos permiten desarrollar visualizaciones propias, aplicaciones de seguimiento e incluso proyectos artísticos o educativos basados en la trayectoria de Orion.

Artemis II marca la primera misión tripulada del programa Artemis y constituye un ensayo fundamental para futuras expediciones. El objetivo de la NASA es establecer una presencia humana sostenida en la Luna y sentar las bases para una eventual misión tripulada a Marte.

En un contexto donde la exploración espacial vuelve a captar la atención global, la posibilidad de seguir cada segundo de este viaje desde la Tierra convierte a Artemis II no solo en un hito científico, sino también en una experiencia compartida a escala planetaria.

El acceso a AROW está disponible en:

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