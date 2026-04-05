Seguí en tiempo real la misión Artemis II de la NASA: ya está cerca de la Luna

El seguimiento está disponible tanto en el sitio oficial de la NASA como en su aplicación móvil, que además incorpora una función de realidad aumentada. Esta herramienta permite visualizar, desde cualquier punto del planeta, en qué lugar del cielo se encuentra la nave en relación con la posición del usuario, una vez que Orion se separa de la etapa superior del cohete, aproximadamente tres horas después del lanzamiento.