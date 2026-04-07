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Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

“Pensaba que mi esposo había muerto”.

PELIGRO. Una pareja temió por su vida donde fue arrastrado el auto de Mariano Robles y de Solana Albornoz. PELIGRO. Una pareja temió por su vida donde fue arrastrado el auto de Mariano Robles y de Solana Albornoz.
Por Santiago Pérez Cerimele Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una pareja sobrevivió tras ser arrastrada por el agua en el mismo tramo de Tucumán donde el matrimonio Robles-Albornoz falleció el sábado debido a las intensas inundaciones.
  • Los sobrevivientes asistieron a la misma fiesta y realizaron el idéntico recorrido. Relataron el pánico vivido al cruzar la zona donde el vehículo de las víctimas fue succionado.
  • El testimonio evidencia la peligrosidad de las rutas ante temporales y presiona por mejoras en la infraestructura hídrica de Yerba Buena y Tafí Viejo para evitar nuevas tragedias.
Resumen generado con IA

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