Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

PELIGRO. Una pareja temió por su vida donde fue arrastrado el auto de Mariano Robles y de Solana Albornoz.
Resumen para apurados
- Una pareja sobrevivió tras ser arrastrada por el agua en el mismo tramo de Tucumán donde el matrimonio Robles-Albornoz falleció el sábado debido a las intensas inundaciones.
- Los sobrevivientes asistieron a la misma fiesta y realizaron el idéntico recorrido. Relataron el pánico vivido al cruzar la zona donde el vehículo de las víctimas fue succionado.
- El testimonio evidencia la peligrosidad de las rutas ante temporales y presiona por mejoras en la infraestructura hídrica de Yerba Buena y Tafí Viejo para evitar nuevas tragedias.
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