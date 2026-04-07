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Secuestraron seis kilos de droga en tres días

Mujeres llevaban dos kilos de cocaína.

Secuestraron seis kilos de droga en tres días
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería Nacional secuestró seis kilos de droga en Tucumán tras operativos realizados en los últimos tres días para combatir el tráfico de estupefacientes en la región.
  • El hallazgo incluyó a mujeres transportando dos kilos de cocaína. Estas acciones se vinculan con otros operativos en la Ruta 9, donde se incautaron cigarrillos y cubiertas.
  • La intensificación de controles busca frenar el avance del narcomenudeo en el norte del país, exponiendo las grietas de las leyes actuales y la presión sobre fuerzas federales.
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