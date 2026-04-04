Intentó ocultar tres kilos de cocaína en un contenedor con basura

Todo comenzó ayer a la tarde. Personal de la brigada de Las Talitas había sido desplazado hacia la zona de la Costanera para realizar tareas de prevención. Cuando estaban por ingresar al barrio, el conductor de una Ford EcoSport huyó al percatarse de la presencia del móvil policial. Los efectivos iniciaron una persecución que terminó en una calle interna del autódromo, en el Parque 9 de Julio.