Seguridad Secuestraron 11 kilos de droga el fin de semana en Tucumán Hay nueve detenidos por traficar cocaína en un tour de compras. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Micaela Pinna Otero Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánCatamarcaGendarmería Nacional ArgentinaNarcotráfico Tamaño texto Comentarios Lo más popular Lobo Medina, la AFA y el día en el que empezamos a desconfiar En vísperas de definiciones para la zafra azucarera El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica” Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní