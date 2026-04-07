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Vecinos de Barrio Norte, preocupados por un poste de luz en malas condiciones
Vecinos de Barrio Norte, preocupados por un poste de luz en malas condiciones
Hace 2 Hs

Luego de la muerte de Lisandro, el niño que falleció por electrocución mientras transitaba por la vía pública en medio de calles anegadas, en la intersección de Democracia y 9 de Julio, la preocupación de algunos vecinos de barrio Norte se hizo sentir ante este diario. Dos de ellos se comunicaron con LA GACETA para advertir de un poste de luz en muy malas condiciones en la plaza Urquiza.

Lisandro habría sufrido una descarga luego de hacer contacto con un cable del tendido eléctrico y eso es lo que preocupó a los vecinos. 

Vecinos de Barrio Norte, preocupados por un poste de luz en malas condiciones

“Este poste está a la par de los juegos de niños. Ya no tiene base de cemento, tiene los cables afuera y tampoco lleva tapa”, contó Juan José. 

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El peligro que esto encierra con las lluvias todavía presentes mantiene alerta a los vecinos que piden que se tomen cartas en el asunto con este poste de luz, cercano a la esquina de Santa Fe y Muñecas.



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