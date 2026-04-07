Vecinos de Barrio Norte, preocupados por un poste de luz en malas condiciones

Luego de la muerte de Lisandro, el niño que falleció por electrocución mientras transitaba por la vía pública en medio de calles anegadas, en la intersección de Democracia y 9 de Julio, la preocupación de algunos vecinos de barrio Norte se hizo sentir ante este diario. Dos de ellos se comunicaron con LA GACETA para advertir de un poste de luz en muy malas condiciones en la plaza Urquiza.