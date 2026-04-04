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Todo sobre el crimen en el country: cronología del horror y los detalles del caso que conmociona a Salta

El juicio por el crimen en el country El Tipal pone bajo la lupa uno de los casos más impactantes de Salta. La reconstrucción del hecho, los testimonios clave y la evidencia científica buscan determinar si se trató de un femicidio o de un hecho accidental, como sostiene el acusado.

Mercedes Kvedaras y Jota Figueroa Mercedes Kvedaras y "Jota" Figueroa
Por Santiago Mendieta 04 Abril 2026

Resumen de nota

  • En Salta, avanza el juicio contra José Figueroa por el femicidio de su esposa Mercedes Kvedaras en el country El Tipal, buscando esclarecer si fue un crimen premeditado.
  • La reconstrucción incluye testimonios y pericias científicas para contrastar la versión del acusado, quien afirma que 'se nubló', frente a las pruebas de violencia de género.
  • El veredicto sentará un precedente sobre la violencia de género en barrios privados y determinará la responsabilidad de Figueroa, impactando en la jurisprudencia de Salta.
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