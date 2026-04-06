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"Estaban los vidrios empañados": una testigo reconstruyó el estremecedor hallazgo de los cuerpos en un country de Salta

Entre el llanto del imputado y el relato de una búsqueda desesperada, la testigo reveló que la víctima le tenía miedo a su esposo y que la imagen de "matrimonio perfecto" ocultaba una crisis profunda que terminó con el mensaje que marcó la tragedia: "La mató y se mató".

Lugar del hallazago Lugar del hallazago
Por Santiago Mendieta Hace 8 Min
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