"Estaban los vidrios empañados": una testigo reconstruyó el estremecedor hallazgo de los cuerpos en un country de Salta
Entre el llanto del imputado y el relato de una búsqueda desesperada, la testigo reveló que la víctima le tenía miedo a su esposo y que la imagen de "matrimonio perfecto" ocultaba una crisis profunda que terminó con el mensaje que marcó la tragedia: "La mató y se mató".
Lugar del hallazago
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