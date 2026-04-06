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Vecinos cortaron la ruta 38 en Aguilares por falta de asistencia, en medio de las inundaciones

Los habitantes protestaron por los daños y la ausencia de respuesta del Gobierno. Un funcionario del Ministerio del Interior se presentó en el lugar para dialogar, pero hubo momentos de tensión.

Reclamos en la ruta 38. CAPTURA DE VIDEO Reclamos en la ruta 38. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vecinos de Aguilares cortaron la ruta nacional 38 este mediodía para reclamar asistencia estatal urgente ante las graves inundaciones que afectan a la zona desde el sábado pasado.
  • Los damnificados denunciaron seis inundaciones en 40 días y falta de insumos básicos. La protesta incluyó quema de gomas y momentos de tensión con funcionarios del Ministerio del Interior.
  • El conflicto expone la crisis hídrica en Tucumán y aumenta la presión sobre el gobierno de Jaldo para ejecutar obras de infraestructura que eviten nuevos desastres en el sur provincial.
Resumen generado con IA

Vecinos afectados por las inundaciones cortaron la ruta nacional 38 este mediodía, a la altura de la Municipalidad de Aguilares, en reclamo por la falta de asistencia tras el temporal.

Los damnificados, entre hombres, mujeres y niños, se ubicaron sobre la ruta porque no han podido volver a sus hogares desde el sábado debido al agua. Hoy prendieron fuego cubiertas, troncos y colocaron distintos elementos en el asfalto para exigir la presencia de autoridades del Gobierno.

Por la tarde, Miguel Vázquez, subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior, se presentó en el lugar para intermediar en el conflicto. En ese momento, había presencia de efectivos de Infantería de la Policía provincial y de fuerzas federales, como Gendarmería y Policía Federal.

“La situación es crítica. Es la cuarta inundación que tenemos (en poco tiempo) y no tenemos respuestas de fondo, ni siquiera del gobernador (Osvaldo Jaldo) ni de la intendenta. Lamentablemente, tuvimos que llegar a esto. No era nuestra intención”, dijo uno de los vecinos entrevistado por el canal TN, en referencia a la manifestación en la ruta 38. “Nos dieron de comer, un paliativo, pero no nos dieron colchones o alguna ayuda”, agregó.

Luis Giménez, otro vecino, describió que en el momento más crítico “el agua llegó prácticamente hasta el cuello en algunas partes”. “Tuvimos que actuar como si hubiéramos sido bomberos. Todos se borraron. No nos dejaron bajar los botes. De todos modos, pudimos hacerlo y rescatar a todos los vecinos aquí”, acotó, refiriéndose al barrio.

Según relataron los vecinos, en los últimos 40 días se registraron seis inundaciones en ese punto. “Tuvimos que rescatar a gente discapacitada, a niños, entre otras”, describieron.

El funcionario que responde al ministro Darío Monteros les dijo: “¿Qué deberíamos hacer en el río, según consideran? No somos de aquí, por eso les consultamos”.

“Primero, queremos escucharlo. De acuerdo a eso, veremos qué resolvemos”, expresó también el subsecretario ante los manifestantes.

Hubo momentos de tensión en la ruta 38 durante la tarde, que incluyeron insultos a Vázquez y empujones con los policías.

“A mí no me tratés de mentiroso, que no te he mentido todavía”, se escuchó decir a Vázquez en medio de la discusión con los afectados, según la transmisión en vivo del canal TN. "No me tratés de mentiroso, vinimos a poner la cara", respondió.

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