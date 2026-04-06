Vecinos cortaron la ruta 38 en Aguilares por falta de asistencia, en medio de las inundaciones

“La situación es crítica. Es la cuarta inundación que tenemos (en poco tiempo) y no tenemos respuestas de fondo, ni siquiera del gobernador (Osvaldo Jaldo) ni de la intendenta. Lamentablemente, tuvimos que llegar a esto. No era nuestra intención”, dijo uno de los vecinos entrevistado por el canal TN, en referencia a la manifestación en la ruta 38. “Nos dieron de comer, un paliativo, pero no nos dieron colchones o alguna ayuda”, agregó.