Un reconocido bar de Palermo cerró sus puertas: lo había fundado el hijo de Silvio Soldán

Resumen para apurados
- El bar 70 30 Beer House, cofundado por Christian Soldán, cerró el 27 de marzo su sede de Palermo por la caída del consumo y el alza de costos tras más de una década de actividad.
- Inaugurado en 2014 en Gorriti y Gurruchaga, el local era un referente cervecero. El cese de actividades afecta solo a la sede original; las de Núñez y Recoleta siguen operativas.
- Refleja la crisis del sector gastronómico porteño ante alquileres altos e inflación. El cierre marca el fin de un emblema y alerta sobre la fragilidad de polos consolidados.
El histórico circuito gastronómico de Palermo suma una nueva baja. En un contexto marcado por la caída del consumo y el aumento sostenido de costos, el bar 70 30 Beer House anunció el cierre definitivo de su local original tras más de una década de actividad.
Ubicado en la esquina de Gorriti y Gurruchaga, uno de los puntos más transitados del barrio, el espacio había logrado consolidarse como referencia dentro del circuito cervecero porteño. Desde su apertura en 2014, se destacó por una propuesta centrada en la cerveza artesanal, con una oferta de 25 variedades, además de una carta de tapas que acompañaba la experiencia de consumo colectivo.
La despedida se confirmó el viernes 27 de marzo a través de redes sociales. “No es una movida de marketing: 70 30 Palermo cierra sus puertas para siempre”, comunicaron desde la cuenta oficial del bar, en un mensaje que generó rápida repercusión entre clientes habituales y referentes del sector.
Detrás del proyecto estaban Martín Conte, Francisco Conte y Christian Silvio Soldán, hijo del histórico conductor televisivo. La iniciativa había logrado expandirse con el tiempo: en 2019 sumó un local en Núñez y posteriormente otro en Recoleta. Por el momento, el cierre afecta únicamente a la sede original de Palermo.
En el mensaje de despedida, los dueños recordaron el espíritu inicial del emprendimiento: “Queríamos hacer la mejor cervecería para armar previas en Palermo”. Sin embargo, ese objetivo terminó chocando con un escenario cada vez más complejo para el sector.
El caso no es aislado. En los últimos meses se multiplicaron los cierres de bares, restaurantes y cervecerías en la Ciudad de Buenos Aires, incluso en zonas que históricamente mostraban alta demanda. La combinación de alquileres elevados, incremento de insumos y retracción del consumo configura un panorama difícil de sostener para muchos emprendimientos.
El cierre de 70 30 Beer House no solo marca el final de un espacio emblemático, sino que expone una tendencia más amplia: la fragilidad creciente de la gastronomía urbana, incluso en sus polos más consolidados.