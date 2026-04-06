Un reconocido bar de Palermo cerró sus puertas: lo había fundado el hijo de Silvio Soldán

Ubicado en la esquina de Gorriti y Gurruchaga, uno de los puntos más transitados del barrio, el espacio había logrado consolidarse como referencia dentro del circuito cervecero porteño. Desde su apertura en 2014, se destacó por una propuesta centrada en la cerveza artesanal, con una oferta de 25 variedades, además de una carta de tapas que acompañaba la experiencia de consumo colectivo.