El drama de Silvio Soldán: su hijo está internado y atraviesa una enfermedad sin cura

A los 90 años, Silvio Soldán sigue vigente en los medios. El histórico conductor de Feliz Domingo visitó a Ángel De Brito en el streaming Bondi y, entre recuerdos de su carrera y anécdotas personales, abrió su corazón para hablar de sus hijos: Christian y Silvito, quien atraviesa un delicado estado de salud mental.
Silvio Soldán habló del estado de salud de su hijo Silvito
En diálogo con Ángel De Brito, Soldán se refirió a la compleja situación que atraviesa su hijo mayor, Silvio Augusto “Silvito” Soldán, de 56 años.
“Bien, pero está internado. Muy, muy difícil, pero hay que afrontar la vida y lo que te manda lo tenés que aceptar y tratar de ayudar permanentemente para que se recupere, que no se va a recuperar desgraciadamente, pero bueno, es lo que te da la vida”, expresó con profunda sinceridad.
El conductor aseguró que, pese a las dificultades, mantiene la fortaleza necesaria para acompañar a su hijo: “Gracias a Dios, sí”, dijo cuando De Brito le remarcó que es un hombre que nunca se rinde.
Quién es Silvito Soldán, el hijo de Silvio Soldán que está internado
Silvito fue adoptado por Silvio Soldán y la locutora Marta Moreno. El año pasado, el animador ya había contado en una entrevista con La Nación que su hijo padece una enfermedad mental sin cura.
“Cumplió 55 años antes de ayer. Está bien, está tranquilo, pero tiene una enfermedad mental y es muy difícil. Eso no tiene cura desgraciadamente. Se puede mejorar, pero curarse es imposible”, había declarado en aquel entonces.
Aunque durante un tiempo vivió con su madre, actualmente permanece internado en un centro especializado para recibir el tratamiento que necesita.
La relación de Silvio Soldán con su hijo Christian
En contraste con la dura realidad de Silvito, Soldán disfruta de una relación cercana con su hijo menor, Christian, fruto de su vínculo con Silvia Süller.
“Con Christian nos llevamos maravillosamente bien. Somos vecinos, estamos a cuatro pisos de distancia. Nos juntamos a ver a Boca y a la Selección”, contó con orgullo.
Christian lleva una vida alejada de los medios y se dedica a la gastronomía junto a su pareja, una joven pastelera. “Tiene varios restaurantes y una repostería con la novia. Se complementan maravillosamente bien”, destacó el conductor.
Silvio Soldán, entre el amor de padre y la resiliencia
A lo largo de su vida, Silvio Soldán ha sabido sobreponerse a distintas adversidades. Hoy, a sus 90 años, continúa trabajando y disfrutando de su pasión por la comunicación, sin dejar de acompañar a sus hijos en cada etapa de sus vidas.
Con optimismo y temple, el histórico presentador demuestra que su rol más importante sigue siendo el de padre.