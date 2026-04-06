Jaldo encabezó el Comité de Emergencia y destalló el impacto de las inundaciones en Tucumán

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes en Tucumán el Comité de Emergencia para coordinar la asistencia tras las inundaciones fatales provocadas por lluvias extraordinarias.
- El temporal superó los 200 mm, desbordando ríos en el sur provincial y afectando rutas clave. El Estado desplegó operativos de auxilio social y vial en las zonas más comprometidas.
- El Gobierno prioriza la reparación de infraestructura y escuelas dañadas. Se espera que estas medidas mitiguen el impacto económico y social en las familias que sufrieron pérdidas.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes por la mañana en Casa de Gobierno una reunión del Comité de Emergencia. Durante el encuentro, dio a conocer las acciones oficiales que se habían realizado ante el temporal que afectó a la provincia entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.
Estuvieron presentes los ministros de Interior, Darío Monteros; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; Desarrollo Social, Federico Masso; de Educación, Susana Montaldo; de Salud, Luis Medina Ruiz; de Obras Públicas, Marcelo Nazur; de Economía Daniel Abad; la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur; el director de Defensa Civil, Ramón Imbert; el jefe de Policía, Joaquín Girvau; y el subjefe, Roque Yñigo, entre otros.
En ese marco, el mandatario provincial explicó la magnitud del evento meteorológico y comparó los datos registrados con los pronósticos previos. “Donde se pronosticaba no solo la alerta amarilla, sino también una posible caída de entre 50 y 60 milímetros. Y en ese sentido, la verdad que en la alerta amarilla los pronósticos meteorológicos le acertaron. En lo que no le acertaron es la cantidad de los milímetros caídos en la provincia de Tucumán y en gran parte del norte argentino, como así también en la zona centro del país”, dijo.
Asimismo, el gobernador detalló los niveles "extraordinarios de precipitaciones" registrados en distintos puntos del territorio. “En el caso particular nuestro, el día sábado a la tarde y madrugada del domingo, hemos tenido temporales y caídas de agua muy importantes que llegaron a niveles de 200 milímetros, no en un solo lugar, sino en varios lugares del interior de la provincia y también entre 100 y 150 en San Miguel de Tucumán”.
Durante la reunión, las autoridades analizaron las consecuencias del desborde de ríos y arroyos, que provocaron inundaciones en distintas localidades. En ese contexto, el titular del Ejecutivo provincial describió la situación en las zonas más comprometidas: “Hemos tenido que lamentar víctimas fatales. Hicimos una evaluación de muchas familias que están sufriendo producto de las inundaciones, no solo en parte de Capital, sino también en el sur de la provincia de Tucumán, producto de que muchos de los ríos como el Gastona, el Medina han rebalsado el Arroyo Barriento y se han producido anegaciones e inundaciones, fundamentalmente en el departamento Río Chico y en el departamento Chicligasta”.
“Cuando hablo de Río Chico, hablo de Aguilares y sus comunas colindantes. Cuando hablo de Chicligasta, hablo de la ciudad de Concepción y también de las comunas que los rodean, como así también otros departamentos y otras ciudades que han sido afectadas en mayor o en menor medida”, agregó.
Asistencia del Estado
El gobernador destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado provincial y los gobiernos municipales. En ese sentido, hizo hincapié en la presencia en territorio desde el inicio de la emergencia. “Venimos con todo nuestro equipo, con el Comité de Emergencia en pleno, acompañando y estando a la par de esa gente desde el primer momento. De aquellos tucumanos que también sufren y que se inundaron ya también por segunda vez y en algunos casos por tercera vez”.
"Estamos llegando a todos los lugares y estar con la asistencia social donde llevamos serenidad, acompañamiento, tranquilidad a todos los que sufrieron anegaciones por las inundaciones", indicó el titular del PE.
También puso en valor el accionar de intendentes y comisionados comunales. En esa línea, afirmó: “Las autoridades locales, los comisionados comunales y los intendentes han venido trabajando y estando a la par de cada uno de los vecinos. Los hemos asistido desde el primer momento y hemos llegado a la mayoría de los lugares durante el día domingo”.
El Comité de Emergencia definió este lunes acciones concretas para atender la situación. En ese marco, el gobernador explicó los ejes de trabajo abordados. Jaldo aseveró: “Tomamos decisiones en cuanto a las asistencias, decisiones en cuanto a reparar parte de los elementos que la gente ha perdido y que ha conseguido trabajando con mucho esfuerzo durante muchos años. También analizamos la situación de nuestras escuelas y establecimos cuál es el estado de las rutas tanto nacionales como provinciales”.
El mandatario reafirmó la política de comunicación abierta ante situaciones críticas. En ese sentido, destacó la importancia de informar a la ciudadanía con transparencia. Jaldo expresó: “Este gobierno realizó conferencias permanentemente, en momentos buenos y en momentos no tan buenos. Siempre dimos la cara y estuvimos informando las diferentes problemáticas que vive la provincia”.
Asimismo, transmitió un mensaje de acompañamiento a las familias afectadas: "Queremos solidarizarnos con todos los vecinos que han sufrido anegaciones e inundaciones. Este equipo dio la cara desde el primer momento y está en el territorio acompañando, ayudando y solucionando los problemas de la gente”.
Finalmente, aseguró la continuidad de las acciones para mitigar el impacto del fenómeno climático. "El Gobierno va a seguir trabajando como lo ha venido haciendo, en cada uno de los pueblos y ciudades que necesiten ayuda, acompañamiento y soluciones frente a estos fenómenos climáticos extraordinarios”.
Recuperación de rutas
El ministro Nazur insistió en que cayeron 250 milímetros de lluvia, lo que ha afectado la red terciaria y secundaria, aunque dijo que la conectividad de la red primaria estuvo garantizada.
También dijo que se han tomado medidas para drenar el agua en la ruta nacional 38 y se ha restablecido la conectividad en Alto Verde, mientras que las rutas 330 y 38 presentan problemas de transitabilidad. La provincia atiende la emergencia con guardias en sus campamentos de Vialidad durante el fin de semana largo.
Sostuvo también que “ayer por la tarde noche se abrió una zanja en la ruta nacional 38, en la antigua traza, para poder drenar el agua mucho más rápida, en la zona de Alto Verde y hoy hasta el mediodía vamos a restituir la conectividad en ese lugar”.
Luego, la ruta 330, que une la localidad de Alpachiri con Alto Verde, se encuentra intransitable. La ruta 334 a la altura del arroyo San Francisco se encuentra cortada. También hubo inconvenientes en la zona de El Timbó que fue atendido rápidamente por personal de Vialidad y del Ministerio del Interior. También en la ruta 307 personal de Vialidad trabajó a destajo para recuperar su transitabilidad.