Jaldo encabezó el Comité de Emergencia y destalló el impacto de las inundaciones en Tucumán

Durante la reunión, las autoridades analizaron las consecuencias del desborde de ríos y arroyos, que provocaron inundaciones en distintas localidades. En ese contexto, el titular del Ejecutivo provincial describió la situación en las zonas más comprometidas: “Hemos tenido que lamentar víctimas fatales. Hicimos una evaluación de muchas familias que están sufriendo producto de las inundaciones, no solo en parte de Capital, sino también en el sur de la provincia de Tucumán, producto de que muchos de los ríos como el Gastona, el Medina han rebalsado el Arroyo Barriento y se han producido anegaciones e inundaciones, fundamentalmente en el departamento Río Chico y en el departamento Chicligasta”.