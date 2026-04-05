Coparticipación: fuertes cruces entre libertarios y el oficialismo

Desde la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse apuntó contra el diagnóstico de Catalán y cuestionó la idea de que Tucumán pueda sostenerse sin asistencia. “El planteo, aunque efectista, parte de una premisa equivocada: supone que todas las provincias compiten en igualdad de condiciones dentro del sistema federal argentino. Y eso, simplemente, no es cierto”, sostuvo. En esa línea, advirtió que las provincias generan riqueza pero no reciben en igual proporción los recursos. “Reducir este problema a una cuestión de ‘gasto político’ puede resultar útil para un eslogan, pero no para un diagnóstico serio”, remarcó.