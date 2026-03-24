La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, mencionó que en la provincia hay entre 76.000 y 79.000 beneficiarios del programa “Volver al Trabajo” (la cifra varía mensualmente porque algunos son dados de baja por incompatibilidades). Mencionó que hay una parte de los beneficiarios que son personas mayores que continuarán cobrando los $78.000 dos años más, pero indicó que son unas 55.000 personas de sectores vulnerables las que dejarán de percibir ese monto a partir del mes de mayo.