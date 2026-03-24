La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

El Gobierno de la Nación eliminará desde abril cerca de 900.000 planes sociales de $78.000 mensuales en todo el país. El Ministerio de Capital Humano tomó la determinación desde el inicio de la gestión de reformular el programa “Volver al Trabajo” y reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación laboral. Y esa decisión tendrá impacto en Tucumán, con más de 50.000 beneficiarios que se darán de baja.
En la Provincia tomaron con preocupación el anuncio que realizó la administración que encabeza Javier Milei. Por un lado, porque son miles de familias las que se quedarán sin esta contención social fija cada mes. Pero además, porque la baja de este programa representa que más de $4.000 millones dejarán de llegarán desde la Nación para volcarse directamente en la economía provincial, en un contexto recesivo.
El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, mencionó que en la provincia hay entre 76.000 y 79.000 beneficiarios del programa “Volver al Trabajo” (la cifra varía mensualmente porque algunos son dados de baja por incompatibilidades). Mencionó que hay una parte de los beneficiarios que son personas mayores que continuarán cobrando los $78.000 dos años más, pero indicó que son unas 55.000 personas de sectores vulnerables las que dejarán de percibir ese monto a partir del mes de mayo.
Un cálculo matemático simple arroja que $4.290 millones son los que dejarán de llegar a Tucumán por ese programa. A nivel nacional, con la baja de aproximadamente 900.000 beneficiarios, implicará un ahorro potencial cercano a los $60.000 millones mensuales, aunque ese valor final dependerá del nivel de adhesión al nuevo sistema
El monto de $78.000 se encontraba congelado desde la asunción de Milei, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 67,9%, considerando la inflación del período. Según estimaciones extraoficiales, de acuerdo a los índices de inflación, el plan debería ser de unos $200.000. Se estima que a nivel regional son unos 700.000 planes los que se darán de baja.
Capacitaciones
Se indicó que los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica que el plan finaliza y que podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de capacitación. Para recibir el entrenamiento se debe acceder al Portal Empleo, que depende de la cartera que conduce Sandra Pettovello.
Se informó que el nuevo sistema incorpora condiciones más exigentes y que los beneficiarios deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. En caso de abandono, perderán el beneficio de modo permanente. Se indicó que la intención oficial es que el gasto público esté asociado a resultados concretos en términos de formación.
El programa “Volver al Trabajo” fue un desprendimiento del “Potenciar Trabajo”, un plan de inserción laboral creado en marzo de 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández. En marzo de 2024, la administración de Milei dividió el “Potenciar Trabajo” (que hasta ese momento contaba con 1,4 millones de beneficiarios) en dos líneas: “Acompañamiento Social” y “Volver al Trabajo”.
Según el portal Chequeado.com, la última información disponible del programa data de junio de 2025 y allí se informó que “Volver al Trabajo” había permitido la inserción laboral de 1.500 personas (el 0,17% del total), según el informe Nº 143 de la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación. En tanto, 55.000 (el 6,1% del total) realizaron actividades de formación profesional.
Desde un inicio Milei planteó que en su gobierno se acabaría la “asistencia esclavizante” de dar el pescado, sino que enseñaría a pescar a sectores vulnerables.