Confirman la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní tras un ataque en Teherán

Resumen de nota
- Irán confirmó este lunes la muerte de Mayid Jadamí, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, tras un ataque israelí en Teherán en el marco del conflicto actual.
- Jadamí asumió en junio de 2025 tras la muerte de su antecesor. Su deceso, anunciado primero por Israel, ocurrió en una ofensiva que también golpeó objetivos de Hezbollah en la región.
- La eliminación de este alto mando agrava la tensión regional. Israel ratifica su estrategia de atacar objetivos clave para neutralizar amenazas directas de la República Islámica.
La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado previamente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en el marco de la guerra.
"El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)", informó el cuerpo militar en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
Jadamí, quien tenía rango de general de división, había sido nombrado al frente de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor, Mohamad Kazemi, en el conflicto del año pasado con Israel.
Poco antes de la confirmación oficial iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte de Jadamí en uno de los ataques lanzados contra Teherán, y aseguró que se trataba de "uno de los tres altos mandos de la organización".
En paralelo, el Ejército israelí detalló que su Fuerza Aérea atacó el domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división "Imam Hussein" de Hezbollah. En ese operativo murieron el jefe de artillería, Kamil Melhem, y varios asistentes del comandante de la división.
"Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra", afirmó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Las autoridades iraníes no ofrecieron un balance actualizado de víctimas desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Tel Aviv y Washington, cuando informaron que el número de muertos ascendía a 1.230.