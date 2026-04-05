El análisis de Jorge Asís: Manteca en el asfalto del mediodía de enero

Fenómeno Solitario que monologa ante la sociedad pasiva, cuestionado por los medios pautados de comunicación. Rehenes inescrupulosos de los perversos ensobrados que insisten con la monetización presidencial de la cripto. Con las coimas adolescentes del 3 por ciento para La Guantanamera, escandalosamente reveladas por la lengua incontinente del funcionario menor. O ahora con el descalabro moral de Manolito Adorni, el Tercer Premier.