Prisión preventiva para dos hermanos por el crimen de Hugo Fernández

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, representado en la audiencia por el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio. Durante la instancia judicial —que incluyó el control de las aprehensiones, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción— la fiscalía imputó a Ángel Fernando Jaime, de 25 años, por el delito de homicidio en calidad de autor, y a Alejandro Maximiliano Jaime, de 23, como instigador de lesiones graves.