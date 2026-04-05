Prisión preventiva para dos hermanos por el crimen de Hugo Fernández

Resumen de nota
- Dictaron prisión preventiva para dos hermanos acusados de asesinar a Hugo Fernández tras una puñalada fatal el 3 de abril en el barrio El Salvador, en San Miguel de Tucumán.
- El hecho inició por una discusión familiar. Ángel Jaime fue imputado como autor material del homicidio, mientras su hermano Alejandro es señalado como el instigador del ataque.
- La medida busca mitigar riesgos procesales y peligro de fuga. El avance de la causa determinará las condenas finales por este grave episodio de violencia en la capital tucumana.
El Ministerio Fiscal solicitó que dos hermanos acusados por el homicidio de Hugo Walter Fernández permanezcan detenidos mientras avanza la investigación. El hecho ocurrió la noche del viernes 3 de abril en el barrio El Salvador, en San Miguel de Tucumán, donde la víctima fue asesinada de una puñalada.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, representado en la audiencia por el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio. Durante la instancia judicial —que incluyó el control de las aprehensiones, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción— la fiscalía imputó a Ángel Fernando Jaime, de 25 años, por el delito de homicidio en calidad de autor, y a Alejandro Maximiliano Jaime, de 23, como instigador de lesiones graves.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal requirió la prisión preventiva por cuatro meses para el primero y por dos meses para el segundo, al considerar la existencia de riesgos procesales como peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al planteo y dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses para ambos acusados.
El hecho
Según la acusación, el 3 de abril alrededor de las 23:10, Hugo Walter Fernández, de 44 años, se encontraba en la vereda de su vivienda —ubicada en la manzana 18, lote 44 del barrio El Salvador— cuando mantuvo una discusión con Alejandro Maximiliano Jaime, pareja de su sobrina y también residente en el domicilio.
En ese contexto, siempre de acuerdo a la hipótesis fiscal, Jaime habría convocado a su hermano Ángel Fernando Jaime y a otros familiares, presuntamente mediante la promesa de una suma de dinero, con la intención de agredir a Fernández.
Minutos después, Ángel Fernando Jaime llegó al lugar en motocicleta junto a un grupo de personas. Allí, con la presunta intención de darle muerte a la víctima, extrajo un cuchillo con el que le provocó múltiples heridas cortantes y le asestó una puñalada en el hemitórax anterior izquierdo, debajo de la tetilla.
Fernández fue trasladado por familiares en un vehículo particular al hospital Padilla, donde ingresó sin vida como consecuencia de un traumatismo abierto de tórax provocado por un arma blanca.