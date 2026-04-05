Cuál es el secreto para una dieta saludable, según la Universidad de Harvard

Los expertos recomiendan elegir granos integrales como trigo integral, cebada, granos de trigo, quínoa, avena, y arroz integral. También, deben conformar un cuarto del plato a la hora de comer. Las comidas elaboradas con estos ingredientes como pasta de trigo integral tienen efecto más moderado en el azúcar, en la sangre y la insulina que el pan blanco, arroz blanco, y otros granos refinados.