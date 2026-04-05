Cuál es el secreto para una dieta saludable, según la Universidad de Harvard

Resumen de nota
- Especialistas de Harvard presentaron una guía de alimentación saludable basada en el equilibrio nutricional para sustituir dietas restrictivas y mejorar el bienestar general.
- El modelo prioriza vegetales variados, granos integrales y proteínas magras, incentivando el uso de aceite de oliva mientras se evitan procesados, harinas y bebidas azucaradas.
- Al basarse en evidencia científica, este esquema busca consolidar hábitos sostenibles que prevengan enfermedades crónicas y regulen los niveles de azúcar e insulina en la sangre.
En un contexto donde abundan las dietas de moda y los consejos contradictorios, especialistas de la Universidad de Harvard aportan una mirada clara y basada en evidencia sobre cómo alimentarse de manera saludable. Lejos de fórmulas restrictivas o soluciones rápidas, el enfoque apunta a incorporar hábitos sostenibles que puedan mantenerse en el tiempo.
Según los expertos de esta institución, el secreto no está en eliminar alimentos, sino en lograr un equilibrio adecuado entre los distintos grupos nutricionales, priorizando la calidad de lo que se consume. Qué recomienda Harvard para construir una dieta saludable y por qué este modelo gana cada vez más consenso a nivel global.
Platos saludables que recomienda la Universidad de Harvard
El informe publicado por la Universidad de Harvard propone algunos tips para una alimentación saludable. Por un lado, incentiva el uso de aceite de oliva o canola para cocinar. También, limitar la cantidad de margarina y evitar las grasas trans. Aconsejó a los consumidores evitar las bebidas azucaradas, una fuente principal de calorías, usualmente con poco valor nutricional.
En lo que respecta a los vegetales, hay que consumir la mayor cantidad posible. Deben sumar color y variedad. También se debe tener en cuenta que las papas no cuentan como un vegetal por su efecto negativo en la azúcar en la sangre.
Recomendaciones de Harvard: cereales y carnes blancas
Por otro lado, la célebre universidad recomendó sumar pescado, pollo, legumbres, y nueces ya que son fuentes de proteínas saludables y versátiles. Pueden ser mezcladas en ensaladas, y combinan bien con vegetales en un plato. También es necesario limitar las carnes rojas, y evitar carnes procesadas como embutidos (salchichas).
Los expertos recomiendan elegir granos integrales como trigo integral, cebada, granos de trigo, quínoa, avena, y arroz integral. También, deben conformar un cuarto del plato a la hora de comer. Las comidas elaboradas con estos ingredientes como pasta de trigo integral tienen efecto más moderado en el azúcar, en la sangre y la insulina que el pan blanco, arroz blanco, y otros granos refinados.