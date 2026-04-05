Secciones
SociedadSalud

Cuál es el secreto para una dieta saludable, según la Universidad de Harvard

Expertos de una de las mejores universidades del mundo recomiendan equilibrar los alimentos de esta manera para tener una alimentación realmente saludable.

Cuál es el secreto para una dieta saludable, según la Universidad de Harvard
Hace 12 Hs

Resumen de nota

  • Especialistas de Harvard presentaron una guía de alimentación saludable basada en el equilibrio nutricional para sustituir dietas restrictivas y mejorar el bienestar general.
  • El modelo prioriza vegetales variados, granos integrales y proteínas magras, incentivando el uso de aceite de oliva mientras se evitan procesados, harinas y bebidas azucaradas.
  • Al basarse en evidencia científica, este esquema busca consolidar hábitos sostenibles que prevengan enfermedades crónicas y regulen los niveles de azúcar e insulina en la sangre.
Resumen generado con IA

En un contexto donde abundan las dietas de moda y los consejos contradictorios, especialistas de la Universidad de Harvard aportan una mirada clara y basada en evidencia sobre cómo alimentarse de manera saludable. Lejos de fórmulas restrictivas o soluciones rápidas, el enfoque apunta a incorporar hábitos sostenibles que puedan mantenerse en el tiempo.

Estos son los efectos de eliminar las harinas de tu dieta durante un mes

Estos son los efectos de eliminar las harinas de tu dieta durante un mes

Según los expertos de esta institución, el secreto no está en eliminar alimentos, sino en lograr un equilibrio adecuado entre los distintos grupos nutricionales, priorizando la calidad de lo que se consume. Qué recomienda Harvard para construir una dieta saludable y por qué este modelo gana cada vez más consenso a nivel global.

Platos saludables que recomienda la Universidad de Harvard

El informe publicado por la Universidad de Harvard propone algunos tips para una alimentación saludable. Por un lado, incentiva el uso de aceite de oliva o canola para cocinar. También, limitar la cantidad de margarina y evitar las grasas trans. Aconsejó a los consumidores evitar las bebidas azucaradas, una fuente principal de calorías, usualmente con poco valor nutricional.

En lo que respecta a los vegetales, hay que consumir la mayor cantidad posible. Deben sumar color y variedad. También se debe tener en cuenta que las papas no cuentan como un vegetal por su efecto negativo en la azúcar en la sangre.

Recomendaciones de Harvard: cereales y carnes blancas

Por otro lado, la célebre universidad recomendó sumar pescado, pollo, legumbres, y nueces ya que son fuentes de proteínas saludables y versátiles. Pueden ser mezcladas en ensaladas, y combinan bien con vegetales en un plato. También es necesario limitar las carnes rojas, y evitar carnes procesadas como embutidos (salchichas).

Los expertos recomiendan elegir granos integrales como trigo integral, cebada, granos de trigo, quínoa, avena, y arroz integral. También, deben conformar un cuarto del plato a la hora de comer. Las comidas elaboradas con estos ingredientes como pasta de trigo integral tienen efecto más moderado en el azúcar, en la sangre y la insulina que el pan blanco, arroz blanco, y otros granos refinados.

Temas Universidad de Harvard
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
4

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
5

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas
6

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Más Noticias
Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

Comentarios