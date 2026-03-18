Secciones
SociedadEstilo de vida

¿Te están manipulando? Estas nueve frases lo confirman, según Harvard

Indicadores para reconocer comportamientos tóxicos de las personas que nos rodean.

Los indicadores que podrían ayudar a detectar una relación problemática Los indicadores que podrían ayudar a detectar una relación problemática Foto: Freepik
Hace 1 Hs

Las relaciones están marcadas por los intereses de las partes. No importa qué tan próximo sea el vínculo, siempre entrarán en juego las pretensiones de las personas, lo que no necesariamente es negativo. Sin embargo, muchas veces estas intenciones se visten de manipulación: una persona insiste, mediante mecanismos implícitos, para que una persona actúe según su parecer.

Una experta en relaciones de la Universidad de Harvard estudió cuáles son los aspectos que caracterizan los vínculos tóxicos. En este sentido, hizo una lista de cuáles son las nueve frases que más usan las personas manipuladoras y advirtió que las personas que más las escuchan podrían estar sufriendo algún tipo de vulneración.

Frases que utilizan las personas manipuladoras

1. "Estás loco/a"

Caracterizar a una persona de loca es un comportamiento manipulador porque puede constituir la intención subestimar y hasta descalificar las opiniones y comportamientos de los demás. Se escuchan también frases como: "Podés tomar tu medicación" o "Si te da la cabeza...".

2. "Estás exagerando"

En el mismo orden de la anterior, tildar de dramática a una persona es una de las formas de desautorizarla. Si una emoción es exagerada, entonces pierde legitimidad de alguna forma. Este discurso bbusca invalidar los sentimientos y reacciones de los demás.

3. "Era una broma"

Esta frase se utiliza para retractarse ante una situación en que el manipulador se ve descubierto. Es un intento por minimizar los comentarios violentos o hirientes que se hacen para que la persona que los recibe no se sienta autorizada a hacer ningún tipo de reclamo.

4. "Lo hice por vos"

Responsabilizar por nuestros actos a otras personas es una forma de evitar aceptar el peso que tienen nuestras acciones. También es una manera de hacer sentir agradecimiento -en el mejor de los casos- o hasta culpa a otras personas. 

5. "Si me quisieras, me dejarías hacer lo que quiero/dejarías de hacer eso"

Poner en cuestionamiento el cariño que siente una persona y ligarlo a otra actividad es mezclar dos tópicos que no necesariamente están relacionados. Es muy utilizada por los manipuladores cuando intentamos establecer y marcar nuestros propios límites.

6. "Te lo digo porque te quiero"

Esta frase es una de las más utilizadas cuando los manipuladores o violentos intentan justificar sus comentarios fuera de lugar y es una señal que debe ponernos en alerta. Las opiniones de los demás deben tener un límite, incluso cuando dicen venir desde lugares de amor.

7. "Es por tu culpa"

La responsabilización directa a los demás también es otra manera de no hacernos cargo de nuestros propios actos. Es una forma de trasladar el peso de las acciones a otros y hacer que lo acepten pasivamente.

8. "Todos están de acuerdo conmigo"

Fingir estar de acuerdo con otros es otra estrategia que usan los manipuladores. Bajo esta frase intenta demostrar que los demás le autorizan y que la persona manipulada no cuenta con apoyo de los demás por pensar u opinar de una forma distinta.

9. "En realidad, el verdadero problema es..."

Es otra de los intentos por esquivar la responsabilidad. En este caso, el manipulador busca evadir el tema y desviar la atención a otro

Temas Universidad de Harvard
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Habrá calma después del temporal?
1

¿Habrá calma después del temporal?

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
2

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
3

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid
4

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”
5

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura
6

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura

Más Noticias
El precio de los combustibles volvió a reajustarse

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

¿Habrá calma después del temporal?

¿Habrá calma después del temporal?

El Gobierno interviene la AFA por 180 días y pone la lupa en sus cuentas

El Gobierno interviene la AFA por 180 días y pone la lupa en sus cuentas

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán grandes cambios en marzo

Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán grandes cambios en marzo

La rotación de la Tierra se desacelera a un ritmo inusual: por qué los días están cambiando

La rotación de la Tierra se desacelera a un ritmo inusual: por qué los días están cambiando

Comentarios