¿Te están manipulando? Estas nueve frases lo confirman, según Harvard

Las relaciones están marcadas por los intereses de las partes. No importa qué tan próximo sea el vínculo, siempre entrarán en juego las pretensiones de las personas, lo que no necesariamente es negativo. Sin embargo, muchas veces estas intenciones se visten de manipulación: una persona insiste, mediante mecanismos implícitos, para que una persona actúe según su parecer.