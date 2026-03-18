¿Te están manipulando? Estas nueve frases lo confirman, según Harvard

Las relaciones están marcadas por los intereses de las partes. No importa qué tan próximo sea el vínculo, siempre entrarán en juego las pretensiones de las personas, lo que no necesariamente es negativo. Sin embargo, muchas veces estas intenciones se visten de manipulación: una persona insiste, mediante mecanismos implícitos, para que una persona actúe según su parecer.
Una experta en relaciones de la Universidad de Harvard estudió cuáles son los aspectos que caracterizan los vínculos tóxicos. En este sentido, hizo una lista de cuáles son las nueve frases que más usan las personas manipuladoras y advirtió que las personas que más las escuchan podrían estar sufriendo algún tipo de vulneración.
Frases que utilizan las personas manipuladoras
1. "Estás loco/a"
Caracterizar a una persona de loca es un comportamiento manipulador porque puede constituir la intención subestimar y hasta descalificar las opiniones y comportamientos de los demás. Se escuchan también frases como: "Podés tomar tu medicación" o "Si te da la cabeza...".
2. "Estás exagerando"
En el mismo orden de la anterior, tildar de dramática a una persona es una de las formas de desautorizarla. Si una emoción es exagerada, entonces pierde legitimidad de alguna forma. Este discurso bbusca invalidar los sentimientos y reacciones de los demás.
3. "Era una broma"
Esta frase se utiliza para retractarse ante una situación en que el manipulador se ve descubierto. Es un intento por minimizar los comentarios violentos o hirientes que se hacen para que la persona que los recibe no se sienta autorizada a hacer ningún tipo de reclamo.
4. "Lo hice por vos"
Responsabilizar por nuestros actos a otras personas es una forma de evitar aceptar el peso que tienen nuestras acciones. También es una manera de hacer sentir agradecimiento -en el mejor de los casos- o hasta culpa a otras personas.
5. "Si me quisieras, me dejarías hacer lo que quiero/dejarías de hacer eso"
Poner en cuestionamiento el cariño que siente una persona y ligarlo a otra actividad es mezclar dos tópicos que no necesariamente están relacionados. Es muy utilizada por los manipuladores cuando intentamos establecer y marcar nuestros propios límites.
6. "Te lo digo porque te quiero"
Esta frase es una de las más utilizadas cuando los manipuladores o violentos intentan justificar sus comentarios fuera de lugar y es una señal que debe ponernos en alerta. Las opiniones de los demás deben tener un límite, incluso cuando dicen venir desde lugares de amor.
7. "Es por tu culpa"
La responsabilización directa a los demás también es otra manera de no hacernos cargo de nuestros propios actos. Es una forma de trasladar el peso de las acciones a otros y hacer que lo acepten pasivamente.
8. "Todos están de acuerdo conmigo"
Fingir estar de acuerdo con otros es otra estrategia que usan los manipuladores. Bajo esta frase intenta demostrar que los demás le autorizan y que la persona manipulada no cuenta con apoyo de los demás por pensar u opinar de una forma distinta.
9. "En realidad, el verdadero problema es..."
Es otra de los intentos por esquivar la responsabilidad. En este caso, el manipulador busca evadir el tema y desviar la atención a otro