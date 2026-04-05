Este carbohidrato olvidado puede ayudar a bajar el azúcar en sangre

Los carbohidratos son nutrientes que se encuentran en la mayoría de alimentos aunque las principales fuentes son las más conocidas. El arroz, el pan, la pasta o dulces son comidas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en este tipo de compuestos que pueden no ser tan saludables. Pero hay un alimento de esta categoría que rompe con esas concepciones, ayudando incluso a mejorar los valores de azúcar en sangre.