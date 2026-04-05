Este carbohidrato olvidado puede ayudar a bajar el azúcar en sangre

Resumen de nota
- Especialistas en nutrición destacan que los porotos ayudan a regular el azúcar en sangre gracias a su alto contenido de fibra soluble, rompiendo el mito sobre los carbohidratos.
- A diferencia de pastas o dulces, la fibra de las legumbres ralentiza la glucosa en el torrente sanguíneo. Estudios confirman que esto previene picos de insulina y mejora el IMC.
- El consumo de porotos surge como una estrategia clave y económica para controlar la diabetes tipo 2 y mejorar la salud metabólica general mediante la alimentación consciente.
Los carbohidratos son nutrientes que se encuentran en la mayoría de alimentos aunque las principales fuentes son las más conocidas. El arroz, el pan, la pasta o dulces son comidas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en este tipo de compuestos que pueden no ser tan saludables. Pero hay un alimento de esta categoría que rompe con esas concepciones, ayudando incluso a mejorar los valores de azúcar en sangre.
Los carbohidratos pueden incluso mejorar los niveles de azúcar en sangre, según indican en un artículo de Eating Well. Aunque este nutriente es conocido por afectar a los valores, debido a que el cuerpo lo descompone como glucosa, las legumbres y en específico, los porotos parecen ser la excepción.
El carbohidrato que ayudar a regular el azúcar en sangre
“Los porotos están muy subestimados para el control del azúcar en la sangre”, dice Nicole Ibarra a Eating Well, dietista registrada y propietaria de Altitude Nutrition & Fitness. Este alimento es sumamente versátil y nutritivo pero además juega un rol importante en el mantenimiento de niveles saludables de azúcar en sangre.
¿Pero de qué manera los porotos pueden ayudar a mantener los valores indicados de glucosa? Según la nutricionista Sarah Anzlovar, especializada en alimentación intuitiva, su beneficio radica en su contenido de fibra. "La fibra ralentiza la liberación de carbohidratos en el torrente sanguíneo, lo que estabiliza el azúcar en la sangre", afirma la especialista.
Y los porotos son una forma fácil de obtener una gran cantidad de este nutriente que regula el azúcar en la sangre. Por ejemplo, una taza de porotos negros enlatados proporciona aproximadamente 17 gramos de fibra dietética. Eso es más de la mitad del valor diario recomendado.
¿Cómo contribuyen los porotos a valores saludables de glucosa?
En cuanto a la fibra, las legumbres contienen no solo uno, sino dos tipos: fibra soluble e insoluble. Su poder regulador del azúcar en sangre proviene de la fibra soluble. Esta fibra forma una sustancia gelatinosa en el intestino que ralentiza la liberación de carbohidratos al torrente sanguíneo. Esto, a su vez, previene picos o caídas bruscas de los niveles de azúcar en sangre, promoviendo un aporte energético más estable y gradual a lo largo del día.
La fibra soluble es tan eficaz que un metaanálisis de 29 estudios reveló que mejoraba múltiples medidas del control de la glucemia y reducía el índice de masa corporal en personas con diabetes tipo 2.