Medialunas sin harinas y sin gluten: cómo preparar esta versión apta para celíacos

Resumen de nota
- Se difundió una receta innovadora de medialunas sin harina ni gluten, creada por la experta Antonella para brindar una opción saludable a celíacos y dietas bajas en carbohidratos.
- Basada en harina de coco y yogur griego, esta preparación requiere 12 horas de reposo y cocción en freidora de aire. Adapta el clásico argentino a nuevas tendencias de alimentación.
- Esta alternativa facilita el acceso a clásicos gastronómicos para personas con restricciones dietarias, promoviendo el consumo de alimentos con bajo índice glucémico en la región.
La versión argentina de los famosos croissants franceses es parte fundamental de la identidad cultural, un obligatorio de las primeras horneadas de las panaderías y una alegría en la mesa del desayuno. Aunque existe una fórmula clásica y difundida a base de harina, leche, levadura y manteca, existe una alternativa de hacerla que es apta para dietas bajas en carbohidratos o aptas para celíacos.
Una forma de consumir medialunas sin renunciar a objetivos dietarios bajos en carbohidratos o exentos de gluten es preparándolas sin harina de trigo. La receta de esta versión la compartió la creadora de contenido y consultora en conducta alimentaria, Antonella de @habitosconproposito. Esta elaboración práctica requiere de componentes fáciles de hallar y cada vez más populares como la harina de coco y el yogur griego.
Cómo preparar medialunas sin harinas, apta para celíacos
Llevar a cabo este procedimiento requiere de pasos sencillos aunque toman tiempo. Así es posible lograr un postre o colación sin harinas, bajo en índice glucémico y apto para celíacos sin tener que recurrir a la panadería.
Ingredientes
- 2 tazas de harina de coco
- 4 unidades de huevos
- 200 gr de yogur griego
- 45 gr de manteca derretida
- 2 cucharadas de polvo de hornear
- Stevia y esencia de vainilla a gusto
1. En un bol, mezclar primero todos los ingredientes húmedos: los huevos, el yogur griego, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la stevia.
2. Incorporar gradualmente los ingredientes secos a la mezcla anterior. Sumar el polvo de hornear al final y trabajar la preparación hasta formar una masa uniforme.
3. Cubrir la masa con papel film y dejarla reposar en la heladera durante 12 horas para que tome la consistencia adecuada.
4. Para el armado, colocar una capa de papel film sobre una superficie plana y espolvorear con abundante harina de coco. Colocar una parte de la masa encima.
5. Espolvorear más harina sobre la masa, cubrir con otra capa de film y estirar cuidadosamente con un palo de amasar.
6. Una vez estirada y lisa, retirar el film superior y recortar los bordes para darle forma de cuadrado.
7. Cortar la masa en triángulos y enrollarlos desde la base para darles la forma característica de medialuna.
8. Estas medialunas se elaboran en air fryer precalentada a 165°C por unos 10 minutos o hasta que estén doradas.