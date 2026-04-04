Medialunas sin harinas y sin gluten: cómo preparar esta versión apta para celíacos

La versión argentina de los famosos croissants franceses es parte fundamental de la identidad cultural, un obligatorio de las primeras horneadas de las panaderías y una alegría en la mesa del desayuno. Aunque existe una fórmula clásica y difundida a base de harina, leche, levadura y manteca, existe una alternativa de hacerla que es apta para dietas bajas en carbohidratos o aptas para celíacos.