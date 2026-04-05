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Evangelina Anderson contó la agresión que sufrió su hija tras el Superclásico: "Nos destruyó como familia"

La modelo y ex pareja de Martín Demichelis contó que luego de que River le ganara a Boca, una de sus hijas fue golpeada por un grupo de compañeros.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos a sus hijos tras un vestido de River Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos a sus hijos tras un vestido de River TN
Por Mercedes Mosca Hace 12 Hs

Resumen de nota

  • Evangelina Anderson reveló en LAM que su hija fue agredida por compañeros de escuela tras un triunfo de River ante Boca en 2023, un hecho que afectó profundamente a su familia.
  • El ataque sucedió tras el regreso de la familia al país. Cuatro alumnos golpearon a la menor al grito de 'Aguante Boca' sin que los directivos escolares reportaran lo ocurrido.
  • El caso visibiliza la violencia fanática en entornos educativos y el costo personal de la fama, planteando interrogantes sobre la protección de menores vinculados al deporte masivo.
Resumen generado con IA

Evangelina Anderson fue la invitada del programa de LAM y en una entrevista a corazón abierto revelar cómo atravesó su separación de Martín Demichelis después de 17 juntos y tres hijos en común.También habló de su reconciliación y amistad con Wanda Nara, y dio detalles de su "shippeo" con Ian Lucas. En un tramo de la charla, se quebró al contar que una de sus hijas sufrió una fuerte agresión en la escuela tras un Superclásico.

Sobre su relación con el ganador de Masterchef Celebrity,  Anderson fue categórica al señalar que se sintió presionada a dar explicaciones públicas sobre su vida privada. “Me obligan a blanquear algo que no es un romance ni una relación solo porque Ian necesitaba”, sentenció. 

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Además, cuesionó la actitud del joven tras la difusión del escándalo y aseguró que él envió material a la prensa sin su consentimiento: “Mandó fotos y un comunicado cuando de mi parte no era la idea. No se me respetó como mujer”, afirmó.

Evangelina Anderson denunció la agresión que sufrió su hija tras el Superclásico: qué pasó

Durante la entrevista con Ángel de Brito y "las angelitas", Anderson reveló un episodio de violencia que vivió una de sus hijas en la escuela tras un Superclásico en el que River Plate venció a Boca Juniors, durante la etapa en la que Martín Demichelis dirigía al equipo de Núñez. 

El hecho ocurrió en mayo de 2023, poco después del regreso de la familia al país tras años viviendo en Alemania. La niña fue atacada por cuatro compañeros en la escuela. “Nunca lo conté, pero en el primer Superclásico ganó River y a mi hija la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’”, relató. 

Anderson también cuestionó el accionar de las autoridades escolares, ya que, según indicó, nadie le informó lo ocurrido. “Cuando fui a buscarla, no me avisaron nada. Mi hija entró llorando y la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, expresó. 

Además, la modelo compartió el impacto emocional que tuvo el episodio en su familia. “Ella me decía: ‘¿Qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?’. A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”, concluyó.

Temas Martín DemichelisEvangelina Anderson
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