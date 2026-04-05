Evangelina Anderson contó la agresión que sufrió su hija tras el Superclásico: "Nos destruyó como familia"

Evangelina Anderson fue la invitada del programa de LAM y en una entrevista a corazón abierto revelar cómo atravesó su separación de Martín Demichelis después de 17 juntos y tres hijos en común.También habló de su reconciliación y amistad con Wanda Nara, y dio detalles de su "shippeo" con Ian Lucas. En un tramo de la charla, se quebró al contar que una de sus hijas sufrió una fuerte agresión en la escuela tras un Superclásico.