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Maxi López reveló cuánto ganó en un mes y dejó sin palabras a todos en MasterChef Celebrity 2026

El exfutbolista recordó su época dorada jugando en el exterior y explicó cómo hizo para aumentar su patrimonio, dejando atónito a Ian Lucas.

El exdelantero, que supo reinventarse en el reality, construyó una relación cercana con Ian Lucas El exdelantero, que supo reinventarse en el reality, construyó una relación cercana con Ian Lucas
Hace 11 Min

MasterChef Celebrity 2026 (Telefe) no sólo coronó como ganador a Ian Lucas, sino que también dejó momentos virales y figuras que dieron que hablar. Entre ellas, Maxi López, quien sorprendió con una impactante revelación sobre su pasado en el fútbol europeo.

El exdelantero, que supo reinventarse en el reality, construyó una relación cercana con Ian Lucas y se convirtió en uno de los personajes más queridos del programa. Incluso participó de un streaming junto al creador de contenido y Mernuel, donde habló sin filtro sobre su carrera profesional.

En ese contexto, el exmarido de Wanda Nara dejó a todos atónitos al revelar cuál fue el sueldo más alto que cobró durante su etapa como futbolista de élite.

“En ese mes, el recibo de sueldo, con los premios y todo, llegó dos y pico”, explicó, generando confusión entre los presentes. Tras varias especulaciones, aclaró el número final: dos millones y medio de euros en un solo mes.

La cifra, que rápidamente se viralizó, remite a su paso por el FC Barcelona, donde fue parte del plantel campeón de la UEFA Champions League 2005-06, uno de los momentos más altos de su carrera.

Hoy, alejado del fútbol, Maxi López mantiene vigencia mediática y demuestra que su perfil va más allá del deporte, combinando su historia personal con una nueva etapa en el entretenimiento.

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