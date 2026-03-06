¿Confirmó el romance? Ian Lucas publicó un extenso descargo sobre Evangelina Anderson

Este jueves, Evangelina Anderson quedó en offside en vivo mientras participaba de una entrevista en “Corta por Lozano”. La modelo se enteró al aire de que Ian Lucas, el influencer con el que la habían relacionado, había dejado de seguirla en Instagram. La panelista Juariu fue la encargada de revelarlo, causando gran sorpresa en Anderson. Más tarde, Ian Lucas publicó un extenso descargo en el que reforzó las teorías de su enamoramiento con la ex de Martín Demichelis.
Aunque desconocía el unfollow de su compañero de “MasterChef Celebrity”, la modelo dijo no entender por qué había tomado esa decisión. “Habría que preguntarle a él”, respondió cuando le preguntaron por los posibles motivos del distanciamiento. “Él dio notas un poco enojado, decía: ‘Esto no fue un shippeo’. Se entendía que él sentía algo, para mí lo hace de dolido”, intentó explicar Juariu.
Marixa Balli reforzó la idea de su compañera. “Para mí está dolido. Para mí se enamoró. Algo le pasó a él con ella, hay que soportar”, dijo la cantante entre risas. Anderson, aún sin entender qué había sucedido, dijo que le parecía infantil, pero que no dejaría de seguirlo. “Él es superbueno, es un sol, un divino. La verdad, no puedo decir nada”, aseguró la modelo.
El dolor de Ian Lucas por la reacción de Evangelina Anderson
La forma en que Anderson y sus compañeras de entrevista tomaron la noticia causó un dolor en Ian Lucas que él mismo se encargó de dar a conocer. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas”, dijo el influencer, en alusión al trato que recibió por parte de Anderson.
Además, dejó entender que para él el romance no había sido parte del show: “Tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show”. “Se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona”, dijo, dejando entender que para él el cariño que se veía en la pantalla de “MasterChef” era mutuo.
Para Ian Lucas, Anderson se manejó de una manera desconsiderada y le hizo sentir un “ninguneo” por el cariño que tuvieron mutuamente. “Lastima ver cómo esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”, escribió también en su cuenta de Instagram -@ianlucas-.
“Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”, dijo para cerrar su descargo y aseguró que no volvería a hablar del tema. Anderson, en este sentido, coincidió con él al haber asegurado que, desde que terminaron las grabaciones, no volvieron a verse.