¿Confirmó el romance? Ian Lucas publicó un extenso descargo sobre Evangelina Anderson

Este jueves, Evangelina Anderson quedó en offside en vivo mientras participaba de una entrevista en “Corta por Lozano”. La modelo se enteró al aire de que Ian Lucas, el influencer con el que la habían relacionado, había dejado de seguirla en Instagram. La panelista Juariu fue la encargada de revelarlo, causando gran sorpresa en Anderson. Más tarde, Ian Lucas publicó un extenso descargo en el que reforzó las teorías de su enamoramiento con la ex de Martín Demichelis.