“No tenía cupo ni privilegios”, dijo Mariano Campero sobre el crédito que le otorgó el Banco Nación

“Soy un convencido de que los funcionarios públicos tenemos que dar todas las explicaciones”, dijo parlamentario nacional. Relató que en 2024 sacó un crédito hipotecario que todavía existe, al igual que unas 45.000 personas. “Fui tratado como cualquier ciudadano que va a sacar un crédito. Es mi primera vivienda familiar, siempre alquilé”, señaló. Precisó que los trámites los inició su esposa, que es docente y con quien tiene tres hijos. Las gestiones se hicieron en la sucursal de Yerba Buena del BNA, en diciembre de 2024, según mencionó.