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“No tenía cupo ni privilegios”, dijo Mariano Campero sobre el crédito que le otorgó el Banco Nación

El diputado señaló que el préstamo hipotecario es para la primera vivienda familiar, que lo sacó en conjunto con su esposa y que se ajusta en UVAs.

El diputado nacional Mariano Campero integra LLA. El diputado nacional Mariano Campero integra LLA.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • El diputado Mariano Campero negó privilegios tras revelarse un crédito hipotecario de $322 millones del Banco Nación para su vivienda familiar en Tucumán bajo la modalidad UVA.
  • La deuda, divulgada por el sitio “¿Cuánto deben?”, fue contraída a 30 años junto a su esposa. Campero sostiene que el trámite cumplió todos los requisitos legales y bancarios estándar.
  • El caso reaviva el debate sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios y el acceso al crédito hipotecario en un contexto de alta inflación y ajuste de deudas por UVA.
Resumen generado con IA

El diputado nacional Mariano Campero insistió con que no se lo benefició con un crédito millonario del Banco Nación Argentina (BNA) por ser afín al gobierno de Javier Milei. Remarcó que la toma de deuda es en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo), para la primera vivienda familiar, y que fue tomada en conjunto con su esposa. “No tenía ni cupos ni privilegios. No hay ninguna cuestión política”, explicó a LA GACETA.

El sitio web “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, divulgó la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas, con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con ese relevamiento como punto de partida, comenzaron a circular nombres de numerosos funcionarios y dirigentes oficialistas con créditos hipotecarios de magnitud. Allí se incluyó al ex intendente de Yerba Buena, con una deuda de $275 millones por un préstamo tomado a 30 años.

“Soy un convencido de que los funcionarios públicos tenemos que dar todas las explicaciones”, dijo parlamentario nacional. Relató que en 2024 sacó un crédito hipotecario que todavía existe, al igual que unas 45.000 personas. “Fui tratado como cualquier ciudadano que va a sacar un crédito. Es mi primera vivienda familiar, siempre alquilé”, señaló. Precisó que los trámites los inició su esposa, que es docente y con quien tiene tres hijos. Las gestiones se hicieron en la sucursal de Yerba Buena del BNA, en diciembre de 2024, según mencionó.

El tucumano remarcó que la casa no es suya, que tiene 29 años que pagar. Hizo hincapié que el hecho de que el préstamo sea en UVAs garantiza que el banco no tenga inconvenientes ya que se va actualizando por inflación. Incluso, en una publicación en la red social X, precisó que la deuda que mantiene con el banco hoy asciende a $322 millones.

Valor real vs. valor fiscal

Consultado específicamente por el monto del préstamo hipotecario al que tuvo acceso y la cantidad de años a devolver, Campero declaró a este diario que el banco analiza no solamente que es diputado sino también su pasado y su comportamiento financiero. Señaló que su calificación en el BCRA es confiable, porque siempre cumplió con sus deudas.

“Es una buena oportunidad para dejar en claro que los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que explicar todo. Pienso que hay muchos que mienten con los valores fiscales de sus inmuebles y tienen cargos berretas (sic) de la política. Este no es mi caso. No es menor que son valores reales y no valores fiscales que no existen”, declaró Campero

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“Muchos vecinos de mi ciudad saben que alquilaba, y este detalle no es mejor”, insistió el diputado. Aseguró que apenas firmaron la escritura se mudaron a la vivienda. Además, adelantó que el lunes brindará una entrevista en LG PLAY para brindar todas las explicaciones que sean necesarias.

En medio de la controversia el BNA destacó su rol en el mercado hipotecario. “Nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga el Banco Nación”, señaló la entidad, que informó haber concedido más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea.

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