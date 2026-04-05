Opinión› PUNTO DE VISTA YPF: sin maquillaje, solo queda el relato Por Eduardo Rothe - Abogado y ciudadano. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 26 Min Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesEstados Unidos de AméricaTucumánWhatsAppEduardo RotheOcéano PacíficoEstados Unidos Tamaño texto Comentarios Lo más popular Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación