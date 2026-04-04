Qué pasa en el cuerpo al tomar mate en ayunas: los beneficios más allá de la energía

Resumen de nota
- Beber mate en ayunas en Argentina aporta energía, acelera el metabolismo y controla el apetito debido a sus componentes naturales al iniciar la jornada diaria.
- La infusión contiene mateína y saponinas que activan el sistema cognitivo. Se consume cebado, cocido o frío, aportando antioxidantes y mejorando la digestión desde temprano.
- El mate se consolida como un aliado cardiovascular que reduce el colesterol. Su impacto positivo en el peso proyecta un mayor interés en su uso como hábito saludable diario.
Para muchos, el día no empieza hasta que llega el primer mate. Esta costumbre tan arraigada no solo forma parte de la cultura cotidiana, sino que también despierta interés por sus efectos en el organismo, especialmente cuando se consume en ayunas.
Lejos de ser solo una bebida social, el mate es considerado saludable y aporta distintos beneficios. Sin embargo, su consumo también tiene ciertos cuidados, sobre todo en relación con la temperatura. Más allá de eso, especialistas coinciden en que puede ser un aliado para comenzar la jornada con energía.
El mate, una bebida con propiedades saludables
El mate contiene antioxidantes y compuestos que contribuyen al bienestar general. Entre sus efectos, se destaca su capacidad para ayudar a reducir el colesterol y colaborar en el control del apetito.
En ese sentido, su consumo habitual no presenta riesgos significativos, salvo cuando se ingiere de manera frecuente a temperaturas muy elevadas, lo que podría afectar el esófago.
Las distintas formas de tomar mate
Aunque cada persona tiene su propia forma de prepararlo, existen tres variantes principales:
- Mate cebado: es la versión más tradicional, que se consume caliente con bombilla. Puede ser amargo o dulce, y admite la incorporación de hierbas.
- Mate cocido: se prepara como una infusión similar al té, utilizando agua caliente y filtrado o en saquitos.
- Tereré: es la opción fría, muy popular en climas cálidos, que suele combinarse con hierbas y frutas, especialmente cítricos.
Qué pasa en el cuerpo al tomar mate en ayunas
Consumido por la mañana, el mate actúa como un estimulante natural. Su contenido de cafeína —también conocida como mateína— contribuye a activar el sistema cognitivo y mejorar la concentración desde las primeras horas del día.
Además, aporta energía de forma más suave que el café y favorece el buen funcionamiento del corazón, lo que lo convierte en una opción elegida para iniciar la jornada con vitalidad.
Un aliado para el metabolismo y el control del peso
El mate también puede ser útil para quienes buscan acelerar el metabolismo. Gracias a la presencia de saponinas, estimula procesos que ayudan a quemar calorías y favorecen la eliminación de grasa corporal.
A esto se suma su efecto sobre el apetito: beber mate en ayunas puede generar sensación de saciedad, lo que contribuye a reducir la ingesta de alimentos, especialmente en planes de descenso de peso.
Beneficios que van más allá de la energía
Otro de los aportes destacados del mate está relacionado con sus propiedades antioxidantes. Estas ayudan a disminuir el colesterol LDL (conocido como “malo”) y a aumentar el HDL (“bueno”), favoreciendo la salud cardiovascular.
Así, más allá de su valor cultural, el mate se posiciona como una bebida con múltiples beneficios, especialmente cuando se incorpora desde el inicio del día.