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La hierba ideal para el mate: ayuda a desinflamar el abdomen, aliviar dolores y combatir el cansancio

Sumar esta hierba al mate puede ayudar a desinflamar el abdomen, aliviar dolores y reducir el cansancio de forma natural, potenciando sus beneficios para la salud.

La hierba para agregar al mate que desinflama el abdomen, alivia los dolores y reduce el cansancio La hierba para agregar al mate que desinflama el abdomen, alivia los dolores y reduce el cansancio
Por Mercedes Mosca 04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Especialistas recomiendan sumar menta al mate en Argentina para desinflamar el abdomen, aliviar dolores y combatir el cansancio, potenciando los beneficios de la infusión diaria.
  • Esta planta mejora la digestión y alivia cólicos mediante sus propiedades medicinales. Se integra a la rutina del mate como un remedio natural contra el malestar y el agotamiento.
  • La tendencia de mates funcionales crece como opción de bienestar. Se prevé un aumento en el uso de hierbas naturales, aunque expertos advierten cautela en casos de acidez o úlceras.
Resumen generado con IA

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mejorar su bienestar diario, y el mate se convirtió en un aliado clave para incorporar propiedades beneficiosas sin modificar la rutina. En ese contexto, algunas hierbas comenzaron a ganar protagonismo por sus efectos positivos sobre el organismo.

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Entre ellas, hay una en particular que se destaca por sus propiedades: ayuda a desinflamar el abdomen, aliviar molestias físicas y reducir la sensación de cansancio. Su incorporación al mate no solo suma sabor, sino también un aporte funcional que puede marcar la diferencia en la salud cotidiana.

¿Cuál es la hierba para el mate que desinflama el abdomen, alivia los dolores y reduce el cansancio?

Incorporar hierbas al mate es una costumbre muy arraigada, y entre las opciones más populares se encuentran el tilo, la valeriana, la pasionaria, la melisa, la manzanilla y la lavanda. Sin embargo, hay una que no puede faltar en la infusión: la menta.

Esta planta de la familia Lamiaceae, de color verde vibrante y aroma intenso, es altamente valorada por sus propiedades medicinales. Su consumo en el mate contribuye a mejorar la digestión, aliviando cólicos y gases, además de ser un aliado natural contra el estreñimiento y las molestias estomacales.

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Además, el uso de la menta es útil para combatir los resfriados, bronquitis e incluso el mal aliento. Esta hierba se encuentra en bebidas, dulces o caramelos y también en platos gourmet.

Los expertos aconsejan que no deben consumir en exceso la menta quienes tienen acidez estomacal, úlcera digestiva o hernia de hiato. Igualmente, si la persona sufre de insomnio o está en proceso de gestación.

¿Cuáles son los beneficios de consumir mate?

La infusión argentina ofrece múltiples beneficios.

- Antioxidante: esta hierba contiene polifenoles que fortalecen las defensas del organismo y protegen contra el daño celular.

- Digestión: los compuestos del mate ayudan a promover la digestión y evitan malestares estomacales leves.

- Pérdida de peso: al tener pocas calorías y ser bajo en sodio, el mate resulta una opción saludable para quienes desean reducir peso.

- Vitaminas esenciales: contiene vitaminas del grupo B y vitamina C, que mejoran el sistema inmunológico. Además, aporta minerales como el potasio, que benefician al corazón y magnesio, que facilita la absorción de proteínas.

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