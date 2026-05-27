Pelli, tras el juicio abreviado a "Pichón" Segura: "Me siento defraudado con el sistema de justicia en Tucumán"

"Había una investigación en la cual no se profundizó. Se debería haber hecho hincapié en muchos otros aspectos del entorno de lo que sucedió ese día, no solamente del ancazo por ejemplo. ¿Por qué la Policía actuó como actuó? ¿Quién lo mandó a Segura estar en ese lugar impidiendo que la gente pase con ayuda? ¿Quiénes estaban con Segura? ¿Qué pasó con el celular de Segura? Muchos testigos que declararon que le pasó su celular a un policía antes que lo metan al patrullero. Entonces, si para el Ministerio Público Fiscal investigar es ver un videíto y decir 'este es el agresor, este es la víctima', (el acusado) reconoció el hecho y pidió disculpas y con eso se cierra, creo que deja mucho que desear el Ministerio Público Fiscal y creo que tenemos un sistema de justicia totalmente de baja intensidad y muy selectivo", reprochó Pelli.