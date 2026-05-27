Pelli, tras el juicio abreviado a "Pichón" Segura: "Me siento defraudado con el sistema de justicia en Tucumán"
Resumen para apurados
- El diputado Federico Pelli criticó a la justicia de Tucumán por otorgar una condena condicional a Marcelo Segura, quien lo agredió físicamente en marzo pasado en La Madrid.
- El hecho ocurrió cuando Segura bloqueó una entrega de donaciones. La causa se cerró mediante un juicio abreviado que otorgó al agresor tres años de prisión condicional.
- Pelli cuestionó la imparcialidad judicial y advirtió que no investigar a fondo a los instigadores del ataque de trasfondo político debilita la confianza institucional.
El diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza) cuestionó a la Justicia tucumana tras la resolución de la causa penal contra Marcelo "Pichón" Segura, quien recibió una condena condicional de tres años (más reglas de conducta) mediante un juicio abreviado, lo que cerró el expediente por el brutal cabezazo propinado en La Madrid.
"Como víctima, no sentí, excepto los primeros tres o cuatro días, que el Ministerio Público Fiscal (MPF) haya velado por mis intereses en lo más mínimo durante todo el proceso. No había comunicación conmigo, no noté una actitud de querer velar por mis intereses; durante muchas audiencias noté más coordinación entre ellos (el MPF) y la defensa de Segura que conmigo", aseveró el dirigente libertario en una entrevista con Conexión Play, el programa de LG Play. E insistió con sus críticas por el trámite dado: "me siento defraudado con el sistema de justicia en Tucumán".
El 11 de marzo, Pelli sufrió un violento golpe por parte de Segura, quien le impidió el paso a una comitiva de libertarios que quería llevar donaciones a vecinos damnificados por las inundaciones. Producto de las lesiones, tuvo que ser sometido a una cirugía, y tiene pendiente otra intervención. El acusado, que era empleado de la comuna de Los Bulacio, estaba con arresto domiciliario, pero recuperó la libertad luego de la sentencia, de ejecución condicional.
Pelli, que estuvo representado en la querella por Juan Colombres Garmendia, cuestionó la solución alternativa al conflicto en la causa, a partir del acuerdo entre la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción (intervino la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi, bajo instrucciones del fiscal Miguel Ángel Varela) y la defensa técnica de Segura, desempeñada por el abogado Ernesto Baaclini. El martes, finalmente, el juez de Concepción Raúl Robín Márquez homologó el convenio.
"Cuando yo digo 'justicia selectiva', digo que si le hubiese pasado a alguien del oficialismo ser la víctima, quizás había más rigor por parte de la Justicia para con el agresor. Eso es lo que no puede pasar: la Justicia debe ser imparcial y no depender de quién es la víctima o quién es el agresor para apretar más o menos. Ese es el sabor que a mí me quedó de este proceso y lamentablemente es un pésimo mensaje para la sociedad", aseveró.
El diputado marcó que se trató de "un final previsible". "Después de esos primeros días, cuando bajó la espuma, noté como que el Ministerio Público Fiscal abandonó la intención de profundizar en la investigación", dijo. Y consideró que "no era para cerrar el caso".
"Había una investigación en la cual no se profundizó. Se debería haber hecho hincapié en muchos otros aspectos del entorno de lo que sucedió ese día, no solamente del ancazo por ejemplo. ¿Por qué la Policía actuó como actuó? ¿Quién lo mandó a Segura estar en ese lugar impidiendo que la gente pase con ayuda? ¿Quiénes estaban con Segura? ¿Qué pasó con el celular de Segura? Muchos testigos que declararon que le pasó su celular a un policía antes que lo metan al patrullero. Entonces, si para el Ministerio Público Fiscal investigar es ver un videíto y decir 'este es el agresor, este es la víctima', (el acusado) reconoció el hecho y pidió disculpas y con eso se cierra, creo que deja mucho que desear el Ministerio Público Fiscal y creo que tenemos un sistema de justicia totalmente de baja intensidad y muy selectivo", reprochó Pelli.