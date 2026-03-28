Donald Trump redobla la presión y lanza una fuerte advertencia sobre Cuba: "Es la siguiente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “Cuba es la siguiente” al destacar recientes acciones militares de su país en Venezuela e Irán.
El mandatario realizó estas afirmaciones durante su discurso en la Cumbre Prioritaria del FII celebrada en Miami, donde también se refirió al uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el actual conflicto en Medio Oriente.
“Construí estas grandes Fuerzas Armadas. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlas’, pero a veces hay que usarlas”, expresó Trump. Luego añadió: “Y Cuba es la siguiente, por cierto, pero finjan que no dije eso… medios, por favor ignoren esa declaración”.
Sus palabras, aunque formuladas en tono ambiguo, se suman a una serie de mensajes recientes en los que el mandatario ha insinuado posibles acciones sobre la isla, sin detallar un plan concreto.
Presión desde Washington
En paralelo, desde Francia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reforzó la postura de la administración al insistir en la necesidad de un cambio de régimen en Cuba.
“La economía de Cuba necesita cambiar y no puede a menos que lo haga su sistema de gobierno. Es un sistema absurdo. Es así de simple”, declaró Rubio recientemente en París tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, donde se abordó la situación cubana.
El funcionario también cuestionó la viabilidad de inversiones bajo el modelo actual: “¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”, sostuvo, y agregó que hoy “el pueblo cubano sufre” ya que es incapaz de “integrarse al siglo XXI”.
Asimismo, rechazó las acusaciones sobre un bloqueo total a la isla: “No hay un bloqueo naval alrededor de Cuba. La razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque lo quieren gratis. Y la gente no regala petróleo ni combustible de forma habitual, a menos que la Unión Soviética o Maduro los subvencionaran”.
Rubio remarcó que la crisis que atraviesa el país caribeño está directamente vinculada con su sistema político y económico.
Negociaciones en marcha
Pese al endurecimiento del discurso, Trump aseguró que su gobierno mantiene contactos con Cuba y anticipó que “muy pronto” podría alcanzarse un acuerdo. “Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que muy pronto llegaremos, haremos lo que sea necesario”, afirmó el mandatario, aunque aclaró que la prioridad inmediata de Washington está puesta en el conflicto con Irán.
“Vamos a tratar con Irán antes”, concluyó.