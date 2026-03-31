Acusan a una mujer de robarle U$S239 millones en bitcoins a su ex marido en Inglaterra

El juez Barry Cotter concluyó que, en este caso, Yuen no puede demandar a su exesposa por apropiación en los términos tradicionales, ya que la criptomoneda no es un bien físico. Según la normativa vigente en el Reino Unido, este tipo de acciones se aplica únicamente a objetos que pueden ser poseídos materialmente, como pinturas o relojes.