Buscan voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos: pagan 400 euros y cubren todos los gastos

Resumen de nota
- Eurac Research busca 12 voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos por un estudio científico. Ofrece 400 euros y gastos cubiertos en el Parque Nacional del Stelvio.
- La convocatoria exige tener entre 18 y 40 años y residir al nivel del mar. No se admiten fumadores ni deportistas de élite, garantizando alojamiento y comidas durante la estancia.
- Esta iniciativa permite colaborar con la ciencia en un entorno de montaña único. Se espera que los datos recolectados aporten avances significativos en la investigación de campo.
Un ambicioso proyecto científico busca personas dispuestas a residir durante un mes en los Alpes italianos. Esta iniciativa, organizada por el centro Eurac Research, ofrece cubrir todos los gastos del traslado y la estancia, además de entregar una compensación económica a los seleccionados. La experiencia se desarrollará en el entorno natural del Parque Nacional del Stelvio, situado específicamente en la región de Tirol del Sur.
El equipo de investigación planea elegir a un grupo compuesto por 12 participantes para llevar a cabo este estudio. Esta convocatoria representa una oportunidad poco común de colaborar con la ciencia en un entorno montañoso privilegiado. Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por la institución para formar parte de esta investigación de campo en el norte de Italia.
Cuál es el objetivo del experimento
Un ambicioso proyecto científico busca personas dispuestas a residir durante un mes en los Alpes italianos. Esta iniciativa, organizada por el centro Eurac Research, ofrece cubrir todos los gastos del traslado y la estancia, además de entregar una compensación económica a los seleccionados. La experiencia se desarrollará en el entorno natural del Parque Nacional del Stelvio, situado específicamente en la región de Tirol del Sur.
El equipo de investigación planea elegir a un grupo compuesto por 12 participantes para llevar a cabo este estudio. Esta convocatoria representa una oportunidad poco común de colaborar con la ciencia en un entorno montañoso privilegiado. Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por la institución para formar parte de esta investigación de campo en el norte de Italia.
Cuáles son los requisitos para participar
La convocatoria está abierta a personas que cumplan con estas condiciones:
- tener entre 18 y 40 años
- vivir actualmente al nivel del mar
- fumadores
- deportistas de alto rendimiento
- personas con enfermedades previas
Qué incluye la propuesta
Quienes sean seleccionados recibirán:
- 400 euros al finalizar el estudio
- alojamiento y comidas cubiertas durante toda la estadía