Buscan voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos: pagan 400 euros y cubren todos los gastos

Un ambicioso proyecto científico busca personas dispuestas a residir durante un mes en los Alpes italianos. Esta iniciativa, organizada por el centro Eurac Research, ofrece cubrir todos los gastos del traslado y la estancia, además de entregar una compensación económica a los seleccionados. La experiencia se desarrollará en el entorno natural del Parque Nacional del Stelvio, situado específicamente en la región de Tirol del Sur.