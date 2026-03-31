Secciones
SociedadActualidad

Buscan voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos: pagan 400 euros y cubren todos los gastos

La experiencia se desarrollará en el entorno natural del Parque Nacional del Stelvio, situado específicamente en la región de Tirol del Sur.

Buscan voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos: pagan 400 euros y cubren todos los gastos Alpes Suizos
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Eurac Research busca 12 voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos por un estudio científico. Ofrece 400 euros y gastos cubiertos en el Parque Nacional del Stelvio.
  • La convocatoria exige tener entre 18 y 40 años y residir al nivel del mar. No se admiten fumadores ni deportistas de élite, garantizando alojamiento y comidas durante la estancia.
  • Esta iniciativa permite colaborar con la ciencia en un entorno de montaña único. Se espera que los datos recolectados aporten avances significativos en la investigación de campo.
Resumen generado con IA

Un ambicioso proyecto científico busca personas dispuestas a residir durante un mes en los Alpes italianos. Esta iniciativa, organizada por el centro Eurac Research, ofrece cubrir todos los gastos del traslado y la estancia, además de entregar una compensación económica a los seleccionados. La experiencia se desarrollará en el entorno natural del Parque Nacional del Stelvio, situado específicamente en la región de Tirol del Sur.

Las Becas Progresar no actualizarán el monto mensual de $35.000 para ayudar a estudiantes

Las Becas Progresar no actualizarán el monto mensual de $35.000 para ayudar a estudiantes

El equipo de investigación planea elegir a un grupo compuesto por 12 participantes para llevar a cabo este estudio. Esta convocatoria representa una oportunidad poco común de colaborar con la ciencia en un entorno montañoso privilegiado. Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por la institución para formar parte de esta investigación de campo en el norte de Italia.

Cuál es el objetivo del experimento

Un ambicioso proyecto científico busca personas dispuestas a residir durante un mes en los Alpes italianos. Esta iniciativa, organizada por el centro Eurac Research, ofrece cubrir todos los gastos del traslado y la estancia, además de entregar una compensación económica a los seleccionados. La experiencia se desarrollará en el entorno natural del Parque Nacional del Stelvio, situado específicamente en la región de Tirol del Sur.

El equipo de investigación planea elegir a un grupo compuesto por 12 participantes para llevar a cabo este estudio. Esta convocatoria representa una oportunidad poco común de colaborar con la ciencia en un entorno montañoso privilegiado. Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por la institución para formar parte de esta investigación de campo en el norte de Italia.

Cuáles son los requisitos para participar

La convocatoria está abierta a personas que cumplan con estas condiciones:

  • tener entre 18 y 40 años
  • vivir actualmente al nivel del mar
  • fumadores
  • deportistas de alto rendimiento
  • personas con enfermedades previas

Qué incluye la propuesta

Quienes sean seleccionados recibirán:

  • 400 euros al finalizar el estudio
  • alojamiento y comidas cubiertas durante toda la estadía
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
1

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
2

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
3

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
4

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
5

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas
6

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Más Noticias
“No es solo un huevo de Pascua, es una experiencia”: así son los nuevos huevos en gajos que se venden en Tucumán

“No es solo un huevo de Pascua, es una experiencia”: así son los nuevos huevos en gajos que se venden en Tucumán

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Comentarios