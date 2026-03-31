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Último mes para postular: una beca que paga todo y te conecta con líderes de América Latina

La convocatoria 2026 de la Beca Fundación Botín estará abierta hasta el 3 de mayo y permite acceder a una formación internacional en liderazgo, con gastos cubiertos y postulación desde UNSTA.

CONVOCATORIA. La Beca de Fundación Botín ofrece formación internacional en liderazgo y financia los gastos del programa para estudiantes universitarios. CONVOCATORIA. La Beca de Fundación Botín ofrece formación internacional en liderazgo y financia los gastos del programa para estudiantes universitarios. / GOOGLE
Hace 2 Hs

Esta convocatoria no es solo una beca. Es una experiencia que puede cambiar cómo pensás lo público, el liderazgo y tu propio lugar en el mundo. La Beca Fundación Botín 2026 ya abrió su convocatoria y apunta a estudiantes universitarios de América Latina que quieran formarse, viajar y generar impacto real.

Desde la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), la invitación está dirigida a quienes sienten que pueden ir un paso más allá de la cursada: jóvenes con compromiso social, mirada crítica y ganas de involucrarse en lo que pasa en sus comunidades.

El programa se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026 y propone una formación intensiva en liderazgo público con una impronta internacional. Durante ese tiempo, los seleccionados participarán de actividades académicas, encuentros con referentes y experiencias en distintos países.

CONVOCATORIA. La Beca de Fundación Botín ofrece formación internacional en liderazgo y financia los gastos del programa para estudiantes universitarios. CONVOCATORIA. La Beca de Fundación Botín ofrece formación internacional en liderazgo y financia los gastos del programa para estudiantes universitarios. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué incluye la Beca Fundación Botín

La propuesta combina formación, experiencia y networking en un mismo programa. Entre los principales beneficios se destacan:

- Formación intensiva en liderazgo público

- Experiencia académica internacional

- Red de jóvenes líderes de América Latina

- Cobertura de gastos del programa (formación, alojamiento y traslados)

No se trata solo de aprender, sino de construir vínculos con otros jóvenes que están pensando el futuro de la región desde distintos lugares.

Fechas clave y cómo postularse

La convocatoria estará abierta hasta el 3 de mayo de 2026, por lo que el tiempo para preparar la postulación es limitado.

En el caso de Tucumán, la postulación se realiza desde UNSTA, a través de una instancia de preselección institucional. Para participar, hay que presentar:

- Currículum Vitae (CV)

- Situación académica

- Carta de motivación dirigida al rector

Quienes superen esta etapa podrán avanzar en el proceso internacional de selección.

Dónde inscribirse

La inscripción y carga de documentación se puede realizar a través del enlace que esta en el perfil de Instagram de la universidad (@universidadunsta)

También se puede consultar más información en el sitio oficial de la Fundación Botín: fundacionbotin.org.

Este tipo de programas aparecen como una puerta concreta. No solo suma en lo académico: abre redes, perspectivas y oportunidades que muchas veces no están al alcance en la vida universitaria cotidiana.

Si venías buscando dar un salto, este puede ser el momento.

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