Último mes para postular: una beca que paga todo y te conecta con líderes de América Latina

Esta convocatoria no es solo una beca. Es una experiencia que puede cambiar cómo pensás lo público, el liderazgo y tu propio lugar en el mundo. La Beca Fundación Botín 2026 ya abrió su convocatoria y apunta a estudiantes universitarios de América Latina que quieran formarse, viajar y generar impacto real.
Desde la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), la invitación está dirigida a quienes sienten que pueden ir un paso más allá de la cursada: jóvenes con compromiso social, mirada crítica y ganas de involucrarse en lo que pasa en sus comunidades.
El programa se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026 y propone una formación intensiva en liderazgo público con una impronta internacional. Durante ese tiempo, los seleccionados participarán de actividades académicas, encuentros con referentes y experiencias en distintos países.
Qué incluye la Beca Fundación Botín
La propuesta combina formación, experiencia y networking en un mismo programa. Entre los principales beneficios se destacan:
- Formación intensiva en liderazgo público
- Experiencia académica internacional
- Red de jóvenes líderes de América Latina
- Cobertura de gastos del programa (formación, alojamiento y traslados)
No se trata solo de aprender, sino de construir vínculos con otros jóvenes que están pensando el futuro de la región desde distintos lugares.
Fechas clave y cómo postularse
La convocatoria estará abierta hasta el 3 de mayo de 2026, por lo que el tiempo para preparar la postulación es limitado.
En el caso de Tucumán, la postulación se realiza desde UNSTA, a través de una instancia de preselección institucional. Para participar, hay que presentar:
- Currículum Vitae (CV)
- Situación académica
- Carta de motivación dirigida al rector
Quienes superen esta etapa podrán avanzar en el proceso internacional de selección.
Dónde inscribirse
La inscripción y carga de documentación se puede realizar a través del enlace que esta en el perfil de Instagram de la universidad (@universidadunsta)
También se puede consultar más información en el sitio oficial de la Fundación Botín: fundacionbotin.org.
Este tipo de programas aparecen como una puerta concreta. No solo suma en lo académico: abre redes, perspectivas y oportunidades que muchas veces no están al alcance en la vida universitaria cotidiana.
Si venías buscando dar un salto, este puede ser el momento.