Las Becas Progresar no actualizarán el monto mensual de $35.000 para ayudar a estudiantes

El Gobierno nacional indica que la beca Progresar tiene por objetivo acompañar a los jóvenes para que terminen la educación obligatoria, continúen estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente. Pero el monto que ofrece el programa no se actualiza desde hace meses y se mantiene en $35.000 fijos. A pesar de que para los estudiantes puede funcionar como un estímulo y dar alivio, continúa siendo una suma baja.
En una estimación de los gastos que alcanza a cubrir la cuota mensual de las becas Progresar, un estudiante puede pagar un total de 28 boletos de líneas urbanas; 25 boletos en líneas interurbanas con trayectos cortos –como San Miguel de Tucumán-Lomas de Tafí– o 15 boletos interurbanos con trayectos largos –como Yerba Buena-Banda del Río Salí–. Los costos del transporte, sin embargo, pueden subsanarse en caso de ser alumno regular o ingresante, solicitando el beneficio de tarjetas de colectivos que ofrecen la Municipaldiad capitalina o la Provincia.
Para abonar comidas durante el cursado, el pago de la beca alcanza a cubrir lo que cuestan 11 almuerzos universitarios, aproximadamente. Se estima que en un mes como marzo, un estudiante de nivel superior podría necesitar cubrir hasta 20 almuerzos. Los $35.000, además, representan el costo de un solo libro o cuadernillo de cursado.
Progresar: retraso en los pagos de la cuota de marzo
La falta de pago del monto correspondiente a marzo despertó incertidumbres entre la comunidad estudiantil de todos los niveles. El último cronograma de pago informado por la Secretaría de Educación es el de febrero y en el sitio oficial del calendario de pagos no se actualizaron fechas. Según pudo saber A24, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), explicaron que aunque recibieron la liquidación correspondiente a febrero 2026, todavía no se transfirieron fondos para hacer los depósitos.
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que las fechas de pago de marzo no fueron definidas aún, pero se espera tener noticias en los últimos días del mes.
Inscripciones becas Progresar 2026
La primera convocatoria 2026 para las becas Progresar del nivel obligatorio –para alumnos de educación secundaria– abrió este viernes y estará disponible hasta el 24 de abril. Tanto quienes soliciten la prestación por primera vez, como quienes se hayan inscripto en años anteriores, deberán renovar el pedido para ser titulares de Progresar durante este año.
Para aplicar a las becas, los interesados deberán estar registrados en la plataforma Mi Argentina. También es indispensable tener una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre. Luego, deben ingresar al sitio argentina.gob.ar/progresar, elegir el nivel cursado y luego ingresar el CUIL y contraseña de Mi Argentina. Allí habrá que completar datos personales, responder una encuesta y enviar el formulario. La respuesta puede demorar algunas semanas y la aceptación o no puede consultarse en la plataforma Progresar, en la pestaña “Estado de trámite”.