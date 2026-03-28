Las Becas Progresar no actualizarán el monto mensual de $35.000 para ayudar a estudiantes

Para aplicar a las becas, los interesados deberán estar registrados en la plataforma Mi Argentina. También es indispensable tener una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre. Luego, deben ingresar al sitio argentina.gob.ar/progresar, elegir el nivel cursado y luego ingresar el CUIL y contraseña de Mi Argentina. Allí habrá que completar datos personales, responder una encuesta y enviar el formulario. La respuesta puede demorar algunas semanas y la aceptación o no puede consultarse en la plataforma Progresar, en la pestaña “Estado de trámite”.