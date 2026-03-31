Representaciones, Vía Crucis y más invitaciones para celebrar la Semana Santa en Tucumán

Foto: Ente Tucumán Turismo
Resumen de nota
- El Ente Tucumán Turismo presentó un cronograma de actividades religiosas y patrióticas para este fin de semana largo en toda la provincia, con el fin de fomentar el turismo local.
- El programa integra la liturgia católica con homenajes a veteranos de Malvinas. Incluye obras sobre la Pasión, la Misa Criolla, ferias de artesanos y eventos en diversos municipios.
- La iniciativa busca posicionar a Tucumán como referente regional en turismo religioso y cultural, esperando una alta ocupación hotelera e impacto económico durante el feriado largo.
El fin de semana largo combinará dos grandes feriados del calendario nacional. Se combinarán, por una parte, una efemérides conmemorativa como el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas y, por otra, un ciclo especial para la Iglesia Católica: la Semana Santa. El Ente Tucumán Turismo elaboró un calendario con todas las actividades que se desarrollarán durante los próximos cuatro días a lo largo y ancho de toda la provincia.
Qué hacer en Semana Santa en Tucumán
Aguilares
- Viernes. Vía Crucis y La Pasión. Representación de la comunidad de Santa Bárbara en la Iglesia Santa Bárbara a las 21.
- Sábado y domingo. Paseo de Artesanos en la plaza 25 de Mayo desde las 17
- Domingo. Banda de Música Municipal con temáticas especiales en la plaza 25 de Mayo desde las 21
- Jueves. Cena del Señor. Misa con lavatorio de pies en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 20
- Viernes. Celebración de la Pasión. Adoración de la Cruz en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 19
- Viernes. Vía Crucis penitencial en la calle Tajamar a las 21
- Sábado. Santa Misa Vigilia Pascual con bendición del fuego encendido del Cirio Pascual y bendición del agua en Nuestra Señora del Rosario a las 21
- Domingo. Domingo de Gloria. Misa de Pascua en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 19.30
- Viernes. Vía Crucis Náutico “Gracia sobre gracias” en el dique a las 18
- Sábado. 4° Encuentro acrobático del Norte Grande en el Anfiteatro Los Tucu Tucu a las 19
- Sábado, domingo y feriados. Lagoferiantes del predio de 13 a 21.
- Viernes y sábado. Club de Velas. Campeonato argentino de micro 2026 en el dique a las 9
- Jueves, viernes y sábado. Feria Yallique en la plaza Justiniano Frías Silva de 10 a 20.30
- Jueves. Clase de yoga en el museo Arq. Los Menhires a las 17
- Jueves. Clase de zumba en el salón La Lucila a 50 metros de la plaza principal a las 19
- Jueves. Ruta de la Fe con visita a los siete templos. Salida de la capilla Virge de Covadonga a las 19.30
- Viernes. 6° Representación de Estampas Vivas “Jesús en su camino al calvario” en la capilla Virgen de la Covadonga a las 19.30
- Sábado. Misa Criolla en la capilla Virgen de la Covadonga a las 19
- Miércoles. Jornada de visitas guiadas al Museo de Malvinas en el parque Temático Histórico de 9 a 18
- Miércoles. Vigilia en Conmemoración de los Veteranos y Caídos de la Guerra de Malvinas en la Explanada Museo de Malvinas del parque Temático Histórico a las 23
- Jueves. Acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en el monumento a las 10
- Viernes. Obra “La Pasión de Cristo” de Fundación SUMA en la Galería de la Veneración a las 19
- Sábado. Ruta de la Fe. Recorrido guiado y elevación de la Virgen del Carmen sobre la réplica de lMonte Carmelo en Galería de la Veneración de 9 a 13
- Domingo. Expo Pascuas con Feria de Emprendedores Temática Semana Santa en el paseo de emprendedores de parque Temático Histórico a las 17
- Domingo. Danza escénica: La Pasión de Cristo interpretada por el ballet Lazos Luna en el parque Temático Histórico a las 17
- Jueves. Yoga bioenergético en el Centro Cultural a las 10
- Jueves. Obra de Danzas folclóricas “El Verbo se hizo carne y bailó entre nosotros” en la plaza principal a las 21
- Sábado. Obra de Danzas folclóricas “El Verbo se hizo carne y bailó entre nosotros” en el Polideportivo comunal a las 20
- Sábado y domingo. Sala de Arte Contemporáneo en el Mercado Cultural de 10 a 12 y de 20 a 22
- Jueves. Misa de la Cena del Señor en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 20
- Viernes. Vía Crucis por la Ciudad en la a las 20.30 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario
- Sábado. Santa Misa de Vigilia Pascual en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 20.30
- Jueves. Misa Cena del Señor y lavatorio de los pies en la iglesia Nuestra Señora de Pompeya a las 19
- Viernes. Celebración de la Santa Cruz, lectura de la pasión y muerte de Nuestro Señor, en la iglesia Nuestra Señora de Pompeya a las 19
- Viernes. Vía Crucis desde la iglesia hasta la explanada del complejo Cristo Bendicente a las 19
- Sábado de Gloria. Misa de Vigilia Pascual con bendición del fuego en la iglesia Nuestra Señora de Pompeya a las 19
- Domingo. Misa criolla y espectáculo folclórico en la explanada del complejo turístico Cristo Bendicente a las 19
- Jueves a sábado. Concurso departamental de Caballos peruanos en La Paz, San Fernando Polo a las 9
- Viernes. Escenificación Camino al Calvario en la gruta de Lourdes a las 20
- Sábado. Fiesta Nacional de la Nuez en el Club San Pedro de Colalao a las 20
- Jueves. Acto Conemorativo de Malvinas en la plaza Castagnaro a las 10
- Viernes. Obra de Danzas folclóricas “El Verbo se hizo carne y bailó entre nosotros” en el playón comunal a las 21
- Viernes. Adoración de la Cruz del Señor de la Salud en la capilla del Señor de la Salud a las 15
- Jueves y viernes. Obra de la pasión de Cristo en la plazoleta Evita a las 21
- Sábado. Paella comunitaria en el predio ferial a las 12
- Viernes. Obra “Vida y Pasión de Dios hombre” en el predio Ojo de Agua a las 16
- Viernes. Julio Paacios presenta la “Misa Criolla” en el Cristo de La Quebradita a las 19
- Sábado. Obra de Danzas folclóricas “El Verbo se hizo carne y bailó entre nosotros” en el predio ojo de Agua a las 16
- Jueves. Visita a los siete templos (actividad con inscripción previa) desde avenida Aconquija 2021 de 20 a medianoche.
- Jueves. Eco Team con salida del tótem Experiencias Yungas –avenida Perón 2900– a las 15
- Viernes. Vía Crucis por parroquia Nuestra Señora de la Caridad desde el Cristo de la avenida Aconquija hasta la parroquia Nuestra Señora de la Caridad a las 17
- Viernes, sábado y domingo. Yoga nocturno en el Jardín Botánico Horco Molle a las 19
- Sábado y domingo. Feria de Artesanos de la plaza Nougués a las 17
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