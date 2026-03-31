Representaciones, Vía Crucis y más invitaciones para celebrar la Semana Santa en Tucumán

El fin de semana largo combinará dos grandes feriados del calendario nacional. Se combinarán, por una parte, una efemérides conmemorativa como el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas y, por otra, un ciclo especial para la Iglesia Católica: la Semana Santa. El Ente Tucumán Turismo elaboró un calendario con todas las actividades que se desarrollarán durante los próximos cuatro días a lo largo y ancho de toda la provincia.