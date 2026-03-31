Semana Santa: el mensaje del padre Luis Zazano para vivirla con reflexión y sentido espiritual

El Sábado Santo simboliza una esperanza que crece paulatinamente como una luz encendida en medio de la oscuridad. Zazano citó a Kirkegar para explicar que "no todo milagro convierte a una persona en creyente pero una persona creyente ve todos los días un milagro". Para finalizar, recomendó que redactar las propias emociones en papel contribuye a procesar lo vivido. Aquel clérigo concluyó que "tratar de sacarle una sonrisa a alguien" constituye una tarea vital para iluminar el camino ajeno.