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Semana Santa: el mensaje del padre Luis Zazano para vivirla con reflexión y sentido espiritual

Semana Santa: el mensaje del padre Luis Zazano para vivirla con reflexión y sentido espiritual Padre Luis Zazana LA GACETA
Hace 1 Hs

La Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos y los días importantes para quienes profesan la fe cristiana y catolica abren una puerta a la reflexión religiosa. El sacerdote Luis Zazano, dialogó con LA GACETA Play, donde analizó aquel periodo litúrgico desde la perspectiva del encuentro personal.

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El clérigo invitó a la comunidad a evitar usar estos días para adelantar tareas pendientes postergadas y usarlos para la reflexión. Respecto al inicio de la festividad,"si vas a estar siempre buscando el aprobar de los demás a tu vida, tu vida queda reducida a que te crucifiquen los demás", dijo indicando una guía para la introspección. 

El sentido del servicio y la soledad en la cruz

El Jueves Santo destaca la importancia del trabajo desinteresado como eje fundamental de la existencia humana. Zazano afirmó: "una vida sin servicio sería una vida perdida porque como decía María Teresa de Calcuta, el que no vive para servir no sirve para vivir". Según el, el poder real reside en la capacidad de otorgarlo todo sin aguardar recompensas externas o agradecimientos inmediatos.

Respecto al Viernes Santo, el mencionó la diferencia fundamental entre encontrarse físicamente solo y padecer sentimientos de soledad. El cura habló sobre el incremento de suicidios juveniles producto de una "sociedad asustada ante el fracaso y la frustración cotidiana". La imagen del calvario muestra a alguien que "está sola pero que no se siente sola" debido a su conexión divina.

Desafíos modernos y herramientas prácticas

Las patologías contemporáneas como el estrés, la depresión y la ansiedad dificultan enormemente la capacidad introspectiva de los sujetos. El expositor señaló que hoy un joven posee una captación de apenas "9 segundos" antes de requerir nuevos estímulos digitales. Existe una tendencia a reducir las creencias a reglamentos rígidos en lugar de buscar una verdadera unión con lo sagrado.

El Sábado Santo simboliza una esperanza que crece paulatinamente como una luz encendida en medio de la oscuridad. Zazano citó a Kirkegar para explicar que "no todo milagro convierte a una persona en creyente pero una persona creyente ve todos los días un milagro". Para finalizar, recomendó que redactar las propias emociones en papel contribuye a procesar lo vivido. Aquel clérigo concluyó que "tratar de sacarle una sonrisa a alguien" constituye una tarea vital para iluminar el camino ajeno.

  • Buscar momentos de silencio en el día
  • Hacer algo por alguien, incluso en lo cotidiano
  • Participar de los ritos y quedarse con un mensaje
  • Escribir lo vivido o reflexionado
    Intentar sacar una sonrisa a otra persona
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