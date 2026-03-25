Feriados de Semana Santa: ¿cómo funcionará el comercio en Tucumán?

A través de un comunicado oficial, el jueves 2 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, coincidirá con Jueves Santo. Si bien se trata de un feriado nacional inamovible y un día no laborable en el calendario religioso, desde la entidad señalaron que los comercios abrirán con normalidad, manteniendo la actividad habitual en la capital tucumana.