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Feriados de Semana Santa: ¿cómo funcionará el comercio en Tucumán?

La Cámara de Comercio confirmó la modalidad de trabajo.

Feriados de Semana Santa: ¿cómo funcionará el comercio en Tucumán?
Hace 1 Hs

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán dio a conocer cómo funcionará la actividad del sector durante los feriados de Semana Santa, que este año se celebran el jueves 2 y viernes 3 de abril.

A través de un comunicado oficial, el jueves 2 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, coincidirá con Jueves Santo. Si bien se trata de un feriado nacional inamovible y un día no laborable en el calendario religioso, desde la entidad señalaron que los comercios abrirán con normalidad, manteniendo la actividad habitual en la capital tucumana.

En cambio, el viernes 3 de abril, jornada correspondiente a Viernes Santo y también feriado nacional, la mayoría de los locales permanecerán cerrados. De esta manera, no habrá atención en gran parte del sector comercial durante ese día.

Asimismo, la Cámara recordó que aquellos establecimientos que decidan abrir sus puertas en feriados nacionales deberán abonar a sus empleados una remuneración con recargo del 100%, conforme a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, en su artículo 166.

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