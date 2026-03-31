Cinthia Fernández, indignada con la madre de Santiago Martínez de "Love is Blind": "¡Qué caradura!"

El descargo de Valeria se produjo en el programa Puro Show, de El Trece. Allí, la mujer sostuvo que su hijo “cometió un error”, pero rechazó las acusaciones más graves. “Sabemos que pasó algo, pero también sabemos de todas las mentiras. Tenemos que usar todas las armas de la Justicia y seguimos confiando en nuestro hijo, que es una persona de bien. Nosotros somos una familia de bien, con valores, y nos quisieron ensuciar de todas las maneras posibles”, afirmó.