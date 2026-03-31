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Cinthia Fernández, indignada con la madre de Santiago Martínez de "Love is Blind": "¡Qué caradura!"

La panelista respondió con dureza a las declaraciones de la familia del joven condenado por intento de homicidio contra Emily Ceco y pidió no minimizar la violencia.

Cinthia Fernández, indignada con la madre de Santiago Martínez de Love is Blind: ¡Qué caradura!
Hace 1 Hs

A menos de una semana de que se conociera la condena a 15 años de prisión para Santiago Martínez por intento de homicidio contra Emily Ceco, a quien conoció en el reality "Love is Blind", el caso volvió a generar fuerte repercusión pública. Esta vez, el foco estuvo puesto en las declaraciones de los padres del acusado, Valeria y Jorge, quienes defendieron a su hijo y cuestionaron la versión de la víctima.

Las palabras de la madre del joven, lejos de calmar la situación, provocaron una inmediata reacción en redes sociales. Entre las voces más críticas se destacó la de la panelista Cinthia Fernández, quien viene acompañando a Ceco durante todo el proceso judicial.

El descargo de Valeria se produjo en el programa Puro Show, de El Trece. Allí, la mujer sostuvo que su hijo “cometió un error”, pero rechazó las acusaciones más graves. “Sabemos que pasó algo, pero también sabemos de todas las mentiras. Tenemos que usar todas las armas de la Justicia y seguimos confiando en nuestro hijo, que es una persona de bien. Nosotros somos una familia de bien, con valores, y nos quisieron ensuciar de todas las maneras posibles”, afirmó.

También relativizó los hechos al señalar que “Santiago cometió un ‘error’, pero no es un monstruo, no es un asesino, no es un secuestrador”. En ese contexto, ante la intervención de uno de los conductores, Pampito, quien le remarcó que “una golpiza no es un error”, respondió: “¿Vos nunca te equivocaste? ¿Nadie se equivocó? ¿Alguien puede tirar la primera piedra? Mi hijo está preso hace un año pagando su error”.

Además, cuestionó el testimonio de la víctima y habló de una supuesta “lista enorme” de mentiras. “Esta señorita jamás vivió en una situación de peligro. Nosotros la recibimos con todo nuestro cariño, formó parte de nuestra familia y vivimos juntos. No hubo hechos de violencia en mi casa nunca”, aseguró. Incluso minimizó las lesiones: “Primero no estaba desfigurada. Estaba golpeada, sí. No estaba desfigurada”.

Frente a estas declaraciones, Fernández reaccionó con firmeza desde sus redes sociales. “La responsabilidad penal es innegable y entiendo el dolor de un padre al ver a su hijo preso, pero…”, escribió inicialmente, marcando que, si bien comprende el sufrimiento familiar, la gravedad del hecho no puede relativizarse.

Luego fue más directa contra la madre del condenado: “Qué caradura esta señora que se la pasó insultando a todos durante todo el proceso. Mínimamente, así como se la respetó en el juicio, a pesar de sus reiteradas faltas de respeto, que respete a la víctima”.

El mensaje fue ampliamente replicado y respaldado por usuarios. Fernández, que acompañó a Ceco desde el inicio, incluso pidió a su pareja, el abogado Roberto Castillo, que asumiera la representación legal de la joven durante el juicio.

Para cerrar, la panelista dejó una advertencia dirigida a la familia de Martínez: “No subestime ni minimice la violencia y el intento de femicidio que, por decisión unánime, sentenciaron los jueces tras las innegables y contundentes pruebas de este caso”.

Temas Violencia de género
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