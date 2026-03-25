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Santiago Martínez, de Love is blind, fue condenado a 15 años de prisión por intentar matar a Emily Ceco

Fue hallado culpable de tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas. La querella había rechazado un juicio abreviado que buscaba una pena menor.

Santiago Martínez, de Love is blind, fue condenado a 15 años de prisión por intentar matar a Emily Ceco
Hace 1 Hs

La Justicia condenó a Santiago Martínez, ex participante del reality “Love is blind”, a 15 años de prisión por los delitos de tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra su ex pareja, Emily Ceco.

La sentencia fue dictada este miércoles tras un juicio oral, instancia a la que se llegó luego de que la querella rechazara un acuerdo previo impulsado por la defensa, que pretendía una pena menor mediante un juicio abreviado.

Martínez y Ceco se habían conocido durante su participación en el programa. Tras finalizar la experiencia televisiva, la pareja proyectaba casarse nuevamente, pero la boda fue cancelada a raíz del episodio de violencia física que sufrió la joven.

A comienzos de 2025, Ceco se presentó ante la Justicia junto a su abogado, Roberto Castillo, para ratificar y ampliar la denuncia por violencia de género.

El juicio se desarrolló durante las últimas dos semanas y, en ese contexto, la víctima brindó detalles sobre lo vivido durante las audiencias. En declaraciones televisivas, relató el comportamiento de Martínez mientras ella prestaba testimonio. “Mientras yo declaraba, me contaron que él se estrujaba las manos y se pegaba trompadas. Me hace pensar que incluso en ese momento se hubiera levantado a pegarme delante de los jueces”, sostuvo en una entrevista en el programa “La mañana con Moria”, de eltrece.

Ceco también explicó que no pudo presenciar algunas instancias del proceso por el impacto emocional. “Las emociones no las podía controlar, por eso no pude estar en esa audiencia. Terminé siendo asistida por la ambulancia”, afirmó al ser consultada por el periodista Federico Seeber.

La joven describió además el malestar físico que sufrió durante el juicio. “Casi me desmayo, me bajó muchísimo la presión. Tuve muchísimos vómitos, casi no llego al baño”, contó.

Sobre la declaración de Martínez, cuestionó su versión de los hechos. “Por lo poco que escuché, lo escuché mintiendo muchísimo. Dijo que la ‘loca’ de la pareja era yo, que yo le pegaba. Para poner en contexto, yo mido 1,60 y peso 48 kilos, él mide 1,90 y pesa 90 kilos”, expresó.

Con la condena, el tribunal dio por acreditada la responsabilidad de Martínez en los hechos denunciados y cerró un proceso judicial que había generado fuerte repercusión tras la exposición pública de ambos en el reality.

Temas Violencia de género
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