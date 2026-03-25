Santiago Martínez, de Love is blind, fue condenado a 15 años de prisión por intentar matar a Emily Ceco

El juicio se desarrolló durante las últimas dos semanas y, en ese contexto, la víctima brindó detalles sobre lo vivido durante las audiencias. En declaraciones televisivas, relató el comportamiento de Martínez mientras ella prestaba testimonio. “Mientras yo declaraba, me contaron que él se estrujaba las manos y se pegaba trompadas. Me hace pensar que incluso en ese momento se hubiera levantado a pegarme delante de los jueces”, sostuvo en una entrevista en el programa “La mañana con Moria”, de eltrece.