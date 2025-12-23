Revés para el Gobierno: la Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario

Por último, Cormick descartó que la medida cautelar genere consecuencias irreversibles, al señalar que su aplicación es temporal y puede ser ajustada en función del debate presupuestario en curso. En ese marco, indicó que la suspensión del decreto respeta el principio de división de poderes y se mantendrá vigente hasta que se dicte una resolución definitiva en la causa, con la exigencia de una caución juratoria como garantía.