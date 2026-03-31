Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

La ciudad de San Cristobal, Santa Fe, atraviesa horas de conmoción tras el ataque armado ocurrido en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, donde un estudiante de 13 años asesinó a un compañero dentro del establecimiento. El episodio, que reavivó el debate sobre el bullying y la salud mental en ámbitos escolares, pudo haber tenido consecuencias aún más graves de no mediar la rápida intervención de un trabajador de la institución.
La víctima fue identificada como Ian Cabrera, también de 13 años, mientras que el agresor, otro alumno del colegio, ingresó con una escopeta y abrió fuego en medio de la jornada escolar. En ese contexto, Fabio, encargado de mantenimiento del establecimiento, logró reducirlo en una acción que evitó una tragedia mayor.
“Me apuntó pero no llegó a gatillar”, relató el trabajador en diálogo con Telenoche, noticiero de El Trece, donde reconstruyó los momentos de máxima tensión. Según su testimonio, el atacante se encontraba desorientado: “No sabía lo que hacía. Me dijo que había salido a cazar el fin de semana”.
El hombre destacó la gravedad de la situación y el riesgo que corrían otros alumnos. “Si no hubiese intervenido, hubiese sido peor. El chico estaba en estado de shock y podría haber matado más alumnos. Estaba tirando a cualquier lado”, afirmó. Además, explicó que el adolescente tenía consigo varias municiones y capacidad para recargar el arma con rapidez.
El episodio comenzó cuando Fabio, que se encontraba organizando bicicletas en el estacionamiento, escuchó un estruendo que inicialmente confundió con la caída de algún objeto. Sin embargo, al oír una segunda detonación, comprendió la gravedad de la situación. “Vi que los chicos empezaron a correr hacia afuera y que el alumno tenía un arma y estaba tirando”, describió.
En ese instante, decidió actuar sin dudar: “En ese momento, mi reacción fue encararlo y sacarle el arma. Llegué a escuchar cuatro disparos y ya había cargado para tirarme a mí. Cuando yo salí corriendo se frenó y me apuntó, pero no llegó a gatillar porque lo reduje. Tenía habilidad porque lo hizo muy rápido”.
Sobre el atacante, el propio Fabio indicó que no tenía trato directo con él, aunque conocía a su familia. “No sé quién es pero me dijeron que es buen alumno”, señaló.
¿Quién es el adolescente que disparó y asesinó en la escuela de San Cristobal?
En paralelo, el abogado defensor del adolescente, Néstor Oroño, reveló que el joven, identificado como Gino, se encontraba bajo tratamiento psicológico y tenía antecedentes de autolesiones e intentos de suicidio. También indicó que atravesaba situaciones de bullying, lo que podría haber influido en su comportamiento. “Era una persona introvertida, que pasaba mucho tiempo frente a la computadora y tenía muy pocos amigos”, sostuvo, y agregó que, según el padre, “no había signos de que fuera una persona agresiva”.
De acuerdo a fuentes oficiales, el arma utilizada pertenecía al abuelo del agresor y se encontraba en su domicilio. No se trataba de un arma de caza, pese a que esa práctica es habitual en la región, sino de uso defensivo. El joven también portaba municiones calibre 12/70.