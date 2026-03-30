Ataque en escuela de Santa Fe: sospechan que el arma fue ocultada en un estuche de guitarra
Un alumno ingresó armado a una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de un estudiante. Investigan cómo logró entrar con el arma, mientras crece la conmoción por el dramático episodio.
Un violento episodio ocurrido este lunes por la mañana en la Escuela N°40 Mariano Moreno, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, dejó como saldo la muerte de un estudiante y generó una profunda conmoción en toda la comunidad educativa.
El hecho se registró cerca de las 7:15, en momentos en que los alumnos se encontraban en el patio interno a la espera del inicio de clases. Según confirmaron autoridades municipales, un estudiante ingresó al establecimiento con un arma de fuego y abrió fuego contra sus compañeros.
Mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del ataque, comienzan a conocerse testimonios que reflejan el desconcierto y el terror vividos durante esos minutos. María José, madre de una alumna de cuarto año, relató que su hija logró escapar en medio del caos y la llamó desesperada para pedir ayuda.
“Me dijo llorando que había un chico armado dentro de la escuela. Salí de inmediato a buscarla”, contó la mujer, quien describió escenas de pánico en las inmediaciones del establecimiento. “A pocas cuadras había chicos corriendo sin rumbo, en shock”, agregó.
De acuerdo con los primeros relatos de los estudiantes, el agresor habría ocultado el arma dentro de un estuche de guitarra para ingresar sin levantar sospechas, un dato que ahora es clave para la investigación.
El episodio desató una huida masiva: algunos alumnos escaparon por la parte trasera del edificio, otros saltaron cercos e incluso ventanas para ponerse a salvo. “Nadie esperaba algo así. Fue desesperante”, expresó la madre.
Las autoridades provinciales y judiciales trabajan para esclarecer lo ocurrido, mientras la comunidad educativa permanece atravesada por el dolor y la incertidumbre tras un hecho que vuelve a poner en agenda la seguridad en las escuelas.