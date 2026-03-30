Ataque en escuela de Santa Fe: qué se sabe del alumno que disparó y causó una tragedia
Desde el municipio indicaron que aún es prematuro determinar si el hecho fue planificado o si se trató de una acción impulsiva. La causa quedó en manos de la Fiscalía local, que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.
El violento episodio ocurrido en la ciudad de San Cristóbal continúa bajo investigación judicial mientras surgen nuevos datos sobre el alumno señalado como autor del ataque dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno. El hecho dejó como saldo la muerte de un estudiante y al menos otros dos adolescentes con heridas de gravedad, además de varios jóvenes afectados durante la huida.
De acuerdo a los primeros testimonios recabados, el agresor —un menor de aproximadamente 15 años— no había manifestado previamente conductas violentas dentro del ámbito escolar. Padres y alumnos coincidieron en describirlo como un estudiante "con buen desempeño" académico y comportamiento habitual acorde a su edad, lo que generó aún más desconcierto en la comunidad educativa.
Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a circular versiones que indican que el joven podría haber atravesado situaciones de hostigamiento escolar. Si bien estos datos aún no fueron confirmados oficialmente, forman parte de las líneas de análisis que evalúan los investigadores para intentar reconstruir el contexto previo al ataque.
Otro de los puntos clave que analiza la Justicia es el acceso al arma. Según trascendió, se trataría de una escopeta que pertenecía a su abuelo y que el adolescente utilizaba en actividades de caza junto a su padre. Este dato abrió interrogantes sobre los controles en el hogar y la facilidad con la que el menor pudo trasladar el arma hasta el establecimiento educativo.
Una madre aseguró en TN que se escucharon varias detonaciones y que, en medio del pánico, los estudiantes comenzaron a correr sin entender lo que sucedía. “Fue todo muy rápido, los chicos se empujaban tratando de salir”, relató. Otra joven, familiar de un alumno, contó que inicialmente pensaron que se trataba de otro tipo de incidente, hasta que confirmaron la gravedad de la situación y acudieron de inmediato al colegio.
El ataque se produjo pocos minutos después del ingreso a clases. Además de las víctimas alcanzadas por los disparos, varios estudiantes resultaron con golpes y heridas leves producto de la desesperación al intentar escapar del lugar. En total, se registraron al menos ocho personas afectadas.
Desde el municipio indicaron que aún es prematuro determinar si el hecho fue planificado o si se trató de una acción impulsiva. La causa quedó en manos de la Fiscalía local, que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.