Ataque en escuela de Santa Fe: qué se sabe del alumno que disparó y causó una tragedia

Otro de los puntos clave que analiza la Justicia es el acceso al arma. Según trascendió, se trataría de una escopeta que pertenecía a su abuelo y que el adolescente utilizaba en actividades de caza junto a su padre. Este dato abrió interrogantes sobre los controles en el hogar y la facilidad con la que el menor pudo trasladar el arma hasta el establecimiento educativo.