Conmoción en Santa Fe: quién era Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado en una escuela

Ian era alumno de la institución y, según relataron allegados, tenía una vida marcada por la pasión por el deporte. Se desempeñaba como arquero en el club Independiente de San Cristóbal, donde compartía entrenamientos y partidos con otros chicos de su edad. Su entorno lo recuerda como un joven entusiasta, comprometido con el equipo y muy querido por sus compañeros.