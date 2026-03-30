Santa Fe: operan a uno de los alumnos heridos en el ataque escolar y su estado es crítico
Uno de los alumnos heridos en el ataque escolar de San Cristóbal fue trasladado de urgencia a Rafaela y permanece en estado crítico, donde es sometido a una cirugía. El otro joven está fuera de peligro, mientras avanza la investigación sobre el violento episodio.
La ciudad de San Cristóbal continúa conmocionada tras el violento ataque ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno. Uno de los estudiantes heridos debió ser trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad de Rafaela, donde permanece en estado delicado y es sometido a una intervención quirúrgica.
Según informaron fuentes oficiales, el joven ingresó al centro de salud en “código rojo”, con graves lesiones provocadas por perdigones de escopeta en la zona del rostro y el cuello. En tanto, el otro alumno herido fue internado en una clínica local y se encuentra fuera de peligro.
El agresor es un estudiante del mismo establecimiento, menor de edad, cuya identidad se mantiene en reserva. De acuerdo con lo señalado por el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, el adolescente tendría entre 15 y 16 años y habría ingresado con el arma oculta en un estuche de guitarra.
El ataque ocurrió en el patio interno del colegio, minutos antes del inicio de la jornada escolar, cuando los alumnos comenzaban a concentrarse para ingresar a clases. En ese contexto, el joven extrajo el arma y efectuó varios disparos, generando una situación de pánico generalizado.
“Los docentes decían que era un buen alumno, por eso sorprendió su actitud”, indicó Muñoz, quien también describió el escenario con el que se encontraron al llegar al lugar. “Había chicos saliendo corriendo, una escena totalmente confusa y desesperante”, relató.
La investigación continúa en manos de la Justicia, que busca determinar cómo el menor accedió al arma y cuáles fueron los motivos del ataque. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en estado de shock, a la espera de la evolución del alumno que lucha por su vida.