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Docentes revelan que el tirador de Santa Fe era "un buen alumno" y sin conflictos

En medio del impacto por lo sucedido, el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, brindó detalles sobre el perfil del agresor.

Docentes revelan que el tirador de Santa Fe era un buen alumno y sin conflictos Docentes revelan que el tirador de Santa Fe era "un buen alumno" y sin conflictos
Hace 21 Min

La ciudad de San Cristóbal continúa atravesada por la conmoción tras el ataque armado ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, donde un estudiante de 15 años abrió fuego dentro del establecimiento, causando la muerte de un alumno de 13 e hiriendo a otros dos.

En medio del impacto por lo sucedido, el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, brindó detalles sobre el perfil del agresor a Infobae y destacó un dato que sorprendió a toda la comunidad educativa. “Hablamos con docentes y nos dijeron que era un buen alumno, que no presentaba problemas de conducta. Eso es lo que más llama la atención”, expresó en declaraciones a un medio nacional.

El funcionario confirmó que, como consecuencia del hecho, la Municipalidad decretará asueto y duelo local. “Vamos a suspender todas las actividades programadas del Ejecutivo municipal. Hay una conmoción enorme en la ciudad, un silencio absoluto, de respeto y dolor”, señaló.

Ataque en escuela de Santa Fe: sospechan que el arma fue ocultada en un estuche de guitarra

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El episodio ocurrió minutos antes de las 7:15, cuando los estudiantes se encontraban en el colegio a la espera del inicio de la jornada. Según fuentes policiales, el atacante ya estaba dentro del edificio cuando extrajo una escopeta de entre sus pertenencias y efectuó entre cuatro y cinco disparos.

Uno de los proyectiles impactó de lleno en la víctima fatal, mientras que otros dos alumnos, de 13 y 15 años, resultaron heridos. Uno de ellos debió ser trasladado en estado crítico a la ciudad de Rafaela, con lesiones en el rostro y el cuello, mientras que el otro sufrió heridas de menor gravedad.

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

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El caos se apoderó del establecimiento en cuestión de segundos. De acuerdo con lo informado por Muñoz, la situación fue advertida inicialmente por operadores del centro de monitoreo municipal, quienes detectaron movimientos inusuales al observar a los estudiantes salir corriendo del edificio.

La intervención de un asistente escolar fue clave para evitar una tragedia aún mayor. El trabajador logró reducir al agresor y quitarle el arma, permitiendo luego la intervención de la Policía, que procedió a su detención.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga las circunstancias del ataque y cómo el menor logró ingresar con el arma al establecimiento. 

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