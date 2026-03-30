Docentes revelan que el tirador de Santa Fe era "un buen alumno" y sin conflictos

En medio del impacto por lo sucedido, el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, brindó detalles sobre el perfil del agresor a Infobae y destacó un dato que sorprendió a toda la comunidad educativa. “Hablamos con docentes y nos dijeron que era un buen alumno, que no presentaba problemas de conducta. Eso es lo que más llama la atención”, expresó en declaraciones a un medio nacional.