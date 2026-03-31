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Alerta por temperaturas extremas: la ola de calor avanzará sobre una de las provincias del NOA

Santiago del Estero tendrá temperaturas superiores a los 35 °C, al menos, hasta el viernes. Durante el fin de semana habrá un descenso, pero no refrescará y, la semana próxima, volverá a elevarse la marca.

Pronóstico y avance de la ola de calor este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. Pronóstico y avance de la ola de calor este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. Foto: Servicio Meteorológico Nacional
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Un frente cálido que ingresó desde el norte del país está afectando desde el lunes a provincias del NEA y del centro del país. Esta mañana, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también anunció que una de las provincias del NOA será afectada por la ola de calor. Además, las regiones que ayer estaban en alerta por temperaturas extremas, hoy seguirán bajo las mismas condiciones.

Ola de calor en el NEA y centro del país: pronóstico de las provincias afectadas

Ola de calor en el NEA y centro del país: pronóstico de las provincias afectadas

Hasta el lunes eran siete las provincias afectadas por el calor extremo, seis de ellas con grandes regiones comprometidas y Buenos Aires, solo con una pequeña zona bajo alerta en el centro-norte. Este martes, la jornada empezó con alerta para una octava provincia en el noroeste argentino: Santiago del Estero, que tiene una región al sudeste bajo advertencia.

En el NEA se encuentran las provincias que padecerán las temperaturas más elevadas durante lo que resta de la semana. Se había anunciado que Formosa y Chaco serían las más castigadas por el calor, pero de momento solo una región al sudeste de Chaco se encuentra bajo alerta. También lo están toda Misiones –con una región al noreste en alerta naranja– y toda Corrientes; el sur de Entre Ríos, el norte y sur de Santa Fe, parte del sudoeste de Córdoba y algunos partidos del norte de Buenos Aires.

Santiago del Estero en alerta amarilla por calor extremo

Hay 10 departamentos de Santiago del Estero que se encuentran bajo alerta amarilla. Se espera que durante esta jornada, la temperatura supere los promedios para esta temporada. Serán afectados por la ola de calor Suncho Corral, Garza, Añatuya, Herrera, Bandera, Los Telares, Villa General Mitre, Villa Unión, Sumampa y Selva.

En un comunicado del SMN publicado el viernes 27, se anticipó que durante este período se esperan máximas que oscilarán entre los 32 y los 38 °C y temperaturas mínimas entre 22 y 27 °C con elevada sensación térmica.

Pasadas las 8 de la mañana, la localidad de Bandera, Santiago del Estero, registraba 24.4 °C con un 87% de humedad y vientos de 12 kilómetros por hora. La temperatura máxima pronosticada por el SMN alcanzará los 36 °C y desde la tarde habrá el cielo parcialmente nublado. Por la noche la temperatura se mantendrá elevada y seguirá en 29 °C.

Se espera que estos promedios se mantengan casi inalterables hasta el viernes. El fin de semana, en cambio, habrá un descenso de temperatura pero será leve. No hay altas probabilidades de precipitaciones en el pronóstico de los días que restan de la semana.

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