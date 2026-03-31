Alerta por temperaturas extremas: la ola de calor avanzará sobre una de las provincias del NOA

En el NEA se encuentran las provincias que padecerán las temperaturas más elevadas durante lo que resta de la semana. Se había anunciado que Formosa y Chaco serían las más castigadas por el calor, pero de momento solo una región al sudeste de Chaco se encuentra bajo alerta. También lo están toda Misiones –con una región al noreste en alerta naranja– y toda Corrientes; el sur de Entre Ríos, el norte y sur de Santa Fe, parte del sudoeste de Córdoba y algunos partidos del norte de Buenos Aires.