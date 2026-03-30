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Ola de calor en el NEA y centro del país: pronóstico de las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por temperaturas extremas que afectará principalmente al NEA y la región central del país.

Ola de calor en el NEA y centro del país: pronóstico de las provincias afectadas Foto: NEA Hoy
Hace 1 Hs

El pasado viernes el Servicio Meteorológico Nacional anunció altas temperaturas en el centro y el norte del país. Un frente cálido proveniente del norte elevará la temperatura a promedios propios del verano y poco comunes para esta época. Se pronosticaron temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y 38 °C y mínimas que irán desde los 22 a los 27 °C con elevadas sensaciones térmicas.

Ola de calor extremo y temperaturas anormales esta semana: qué regiones tendrán máximas de 40°

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Formosa y Chaco serán las provincias que más sufran el calor y las condiciones anunciadas podrían perdurar hasta el viernes 3 de abril inclusive, con temperaturas cercanas a los 40 °C. En el resto de las provincias bajo alerta se espera que el calor dure hasta el miércoles. Ante este panorama, se recomendó a la población seguir indicaciones oficiales del SMN.

El Sistema de Alerta Temprana del SMN puso bajo alerta por temperaturas extremas por calor a seis provincias argentinas. Tres de ellas pertenecen al noreste y las otras tres al centro del país. Una pequeña región al noreste de Misiones se encuentra bajo alerta naranja.

Ola de calor: pronóstico para el NEA

Formosa y Chaco tendrán jornadas particularmente calurosas. Se pronosticó una temperatura máxima de 37 °C este lunes. El martes la máxima descenderá solo un grado y el miércoles se repetirán las condiciones del lunes; además, se esperan chaparrones por la noche, lo que podría llevar algo de alivio. El resto de los días de la semana tendrán entre 34 y 35 °C de máxima, pero el domingo se espera que llegue a 38 °C.

Chaco inició el lunes con una mínima de 24 °C y la máxima llegará a 36 °C por la tarde. El martes la temperatura más alta llegará a 35 °C, pero el miércoles ascenderá nuevamente a los 37 °C. Las probabilidades de precipitaciones son nulas para toda la semana, aunque habrá días con el cielo mayormente nublado.

Corrientes es la tercera provincia del NEA bajo alerta por temperaturas extremas. La semana iniciará con una máxima de 36 °C. El martes, la temperatura más alta será de 34 °C y, el miércoles, de 37 °C. El cielo estará parcialmente cubierto y las probabilidades de precipitaciones serán nulas.

Temperaturas extremas en el centro del país

En el centro del país, las regiones que sufrirán la ola de calor son el sudoeste de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el noreste y sudoeste de Córdoba y una pequeña región en el centro-norte de Buenos Aires. Aunque las temperaturas serán superiores al promedio histórico en estas regiones, serán más bajas que las del NEA.

Río Cuarto, Córdoba, es una de las zonas bajo alerta y tendrá una temperatura máxima de 34 °C este lunes con chaparrones por la tarde. Río Primero, al noreste de la provincia, tendrá una máxima de 34 °C y los días posteriores no tendrán una gran variación térmica, aunque no llegarán a las mismas condiciones.

Rosario, Santa Fe, y Victoria, Entre Ríos, son otras dos localidades que serán afectadas por las altas temperaturas. Tendrán una máxima de 33 °C este lunes y tormentas aisladas por la tarde. En San Nicolás se repetirán los valores del termómetro, pero las precipitaciones empezarán en forma de chaparrones por la mañana y se intensificarán hacia la tarde.

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