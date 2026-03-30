Ola de calor en el NEA y centro del país: pronóstico de las provincias afectadas

Ola de calor: pronóstico para el NEA

Formosa y Chaco tendrán jornadas particularmente calurosas. Se pronosticó una temperatura máxima de 37 °C este lunes. El martes la máxima descenderá solo un grado y el miércoles se repetirán las condiciones del lunes; además, se esperan chaparrones por la noche, lo que podría llevar algo de alivio. El resto de los días de la semana tendrán entre 34 y 35 °C de máxima, pero el domingo se espera que llegue a 38 °C.